تريزيجيه والمحمدي في مهمة صعبة ضد مانشستر يونايتد

يصطدم الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي ثنائي أستون فيلا بفريق مانشستر يونايتد في اللقاء الذي يقام في الساعة الساعة السادسة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

يحتل أستون فيلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يحتل مان يونايتد المركز التاسع برصيد 17 نقطة، قبل انطلاق منافسات الجولة.

ويسعى أستون فيلا لتحقيق الفوز الثاني توالياً من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب، بينما يطمح مانشستر لإستعادة ذاكرة الانتصارات بعدما تعادل مع شيفيلد يونايتد 3-3 في الجولة الماضية، قبل أن يتعرض لهزيمة غير متوقعة أمام إستانا 1-2، ضمن منافسات الجولة 5 لدور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

وبات محمود تريزيجيه جاهزاً للمشاركة في مباراة اليوم، بعدما استعاد جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات بعد تعافيه التام من الإصابة العضلية المزدوجة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة مصر وجزر القمر التي أقيمت 18 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وشارك تريزيجيه ف تدريبات أستون فيلا بصورة طبيعية، بعدما اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة الفريق الماضية أمام نيوكاسل يونايتد، والتي انتهت بفوز "الفيلانز" 2-0.