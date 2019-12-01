بيت ديفيدسون يطلب من معجبيه طلب غير متوقع

طلب نجم برنامج SNL "بيت ديفيدسون"، من معجبيه توقيع اتفاقية عدم الإفصاح بقيمة مليون دولار، قبل أن يشاهدوا عروضه الكوميدية، وهناك منافذ بيع متعددة، ولأننا نعيش في عصر الإنترنت، فإن أحد المعجبين الذي كان متحمسًا لرؤية أدائه في سان فرانسيسكو قبل عيد الشكر، أظهر لمتابعيه على فيسبوك لقطات لما تشتمل عليه الوثائق المزعوم.



وكتبت أحد المعجبات: "وصلني اليوم بريد إلكتروني يعلمني أنه لكي أرى هذا البرنامج، يجب أن أوقع على اتفاقية عدم الإفصاح، وبما أن الرابطة لا تستطيع إجراء أي مقابلات أو آراء أو انتقادات بشأنها بأي شكل كان، بما في ذلك المدونات أو تويتر أو فيسبوك أو إنستجرام أو أي شبكة اجتماعية أخرى".



وتابعت قائلة: "إنه يسمح لهم أيضًا بمصادرة -بما في ذلك الاستيلاء على محتويات وتدميرها- أي هواتف محمولة أو كاميرات، أو أجهزة المساعد الرقمي الشخصي، وأن أي خرق للاتفاقية سوف يتطلب دفع 1 مليون دولار كتعويض، بالإضافة إلى التكاليف القانونية".



وبينما أوضحت المعجبة أنها لم تشعر بالضيق بخصوص الهواتف أو الكاميرات أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي صودرت أثناء العرض، حيث إنها ممارسة معتادة، لكنها اعتقدت أن المتطلبات الأخرى كانت "أعلى قليلًا".



قال الحاضرون: "نفهم أن الكوميديين يحمون نكاتهم ولا يريدون إعادة بث روتينهم، ولكن من الأفضل ألا يسمحوا لأي شخص بمشاركة رأيه فيها، لا تقدم أداءك للعامة إذا كنت لا تريد أن يكون للناس رأي حول هذا الموضوع!".



مع ذلك، نشر موقع مترجم الصوت، الذي اكتشف الخبر لأول مرة، أن بيت كان يطلب من المشجعين التوقيع منذ السابع من نوفمبر على الأقل، خلال برنامجه الكوميدي الذي قدمه في مينيابوليس، ولا يبدو أنهم سيرحلون قريبًا.



ووفقًا لمجلة Variety، أكد مصدر أن النجم بيت ديفيدسون البالغ من العمر 26 عامًا، سيطلب من المشجعين التوقيع قبل عرض الليلة في شيكاغو.



يبدو أن المشجعين الذين لا يوقعون على الإتفاق قبل دخول المكان، لن يشاهدوا عرض بيت ديفيدسون، ومع ذلك، يزعم بيت ديفيدسون أن المشجعين سيستردون أموالهم بالكامل إذا ما اختاروا الامتناع عن توقيع الوثائق.



لم يقم بيت ديفيدسون بعد بمعالجة انتقادات المعجبين به من الاتفاقية المزعومة.

