سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1-12-2019.. الدولار يستقر في بداية تعاملات ديسمبر

سعر الدولار اليوم في مصر





حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على استقراره في البنوك المصرية لليوم الثانى على التوالى بعد ارتفاعه خلا تعاملات يوم الجمعة الماضي بقيمة قرشًا واحدًا في بعض البنوك، وكان سعر الدولار قد شهد حالة من الانخفاض خلال تعاملات الشهر الماضي بنسبة وصلت الى 16% وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسعار الدولار في البنوك الخاصة اليوم





وسجل سعر الدولار اليوم في مصر نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع في بنك المصري الخليجي ومصر ايران، وحقق سعر الدولار في بنوك بنك قناة السويس و كريدي اجريكول والمصرف المتحد نفس الأسعار، بينما حقق في بنك البركة 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وبلغ في البنك الأهلى وبنك مصر نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وحقق في البنك العربي الافريقي والبنك التجاري الدولي نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.





سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك الحكومية





سجل اسعار الدولار في البنك المركزي نحو 16.07، و 16.17، بينما سجلت اسعار الدولار في بنك مصر نحو 16.05، و 16.15 للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 16.05، و 16.15 جنيها للبيع، سجلت اسعار الدولار في بنك القاهرة نحو 16.05 للشراء، و 16.15 جنيها للبيع ، وسجلت اسعار الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.05، 16.15 للبيع، وسجلت اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 16.06 و 16.16 جنيها للبيع، وسجلت اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 16.09، و 16.17 للبيع، وسجلت اسعار الدولار في بنك عودة نحو 16.07 جنيها للشراء، و 16.17 جنيها للبيع



