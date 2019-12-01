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سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1-12-2019.. الدولار يستقر في بداية تعاملات ديسمبر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:59 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
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سعر الدولار اليوم في مصر 

حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على استقراره في البنوك المصرية لليوم الثانى على التوالى بعد ارتفاعه خلا تعاملات يوم الجمعة الماضي بقيمة قرشًا واحدًا في بعض البنوك، وكان سعر الدولار قد شهد حالة من الانخفاض خلال تعاملات الشهر الماضي بنسبة وصلت الى 16% وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:

 اسعار الدولار في البنوك الخاصة اليوم 

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع في بنك المصري الخليجي   ومصر ايران، وحقق  سعر الدولار في بنوك بنك قناة السويس و كريدي اجريكول  والمصرف المتحد نفس الأسعار، بينما حقق في بنك البركة 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع،  وبلغ في البنك الأهلى وبنك مصر  نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وحقق في البنك العربي الافريقي  والبنك التجاري الدولي نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

 سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك الحكومية

سجل اسعار الدولار في البنك المركزي نحو 16.07، و16.17، بينما سجلت اسعار الدولار في بنك مصر نحو 16.05، و16.15 للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 16.05، و16.15 جنيها للبيع، سجلت اسعار الدولار في بنك القاهرة نحو 16.05 للشراء، و16.15 جنيها للبيع ، وسجلت اسعار الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.05، 16.15 للبيع، وسجلت اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 16.06 و16.16 جنيها للبيع، وسجلت اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 16.09، و16.17 للبيع، وسجلت اسعار الدولار في بنك عودة نحو 16.07 جنيها للشراء، و16.17 جنيها للبيع

  
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.07

16.17

اسعار الدولار في بنك مصر

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.06

16.16

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.09

16.17

اسعار الدولار في بنك عودة

16.07

16.17

 


توقعات سعر الدولار في مصر الفترة القادمة

أشارت التوقعات الى اتمالية استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري حتى نهاية 2019، بعدما شهد تراجع حاد منذ بداية العام بنسبة 10%.
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