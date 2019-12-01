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ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء الخاص بك؟

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:03 ص
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بوابة الفجر
محمد صلاح الحج
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يتعرض بعض المواطنين لحوادث سرقة عدادات الكهرباء الخاصة بالوحدات أو الشقق السكنية المملوكة او المستأجرة خاصة بالمناطق الشعبية.

وفيما يلى تستعرض "الفجر" الخطوات التى لابد أن يتبعها أى مواطن عن تعرض عداده الخاص للسرقة.

أولًا :_ التوجه لقسم الشرطه التابع له المواطن

ثانيًا :_ تحرير محضر بالواقعة مع ذكر رقم اللوحة والعداد

ثالثًا:_ وجود إيصال كهرباء يحمل عنوان الوحدة او الشقة السكنية

رابعا :_  بعد تحرير المحضر  يتوجه المواطن لإدارة الكهرباء التابع لها

خامسا :_  تقديم صورة المحضر لادارة الكهرباء

سادسا :_ تقوم الكهرباء باجراء معاينة للمكان

سابعا :_ إصدار فاتورة بثمن العداد جديد وسعره ١١٠٠ جنيه للعداد الأحادى. 

ثامنا :_ بعد السداد يتم تركيب العداد.


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