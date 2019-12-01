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متى تلجأ لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحل مشكلتك؟

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:40 ص
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بوابة الفجر
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محمد صلاح الحج 

يعتبر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الجهة المنوط بها استقبال شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء او ما يتعلق بمنظومة الكهرباء، حيث يقوم الجهاز بإستقبال  الشكاوى ويدرسها طبقاً للخطوات التالية:_

1. تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.
2. إذا لم يتم حل الشكوي، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء على أن يقوم الشاكي بـ:
• باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.
• واحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة ، ورد الشركة.

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ٦ منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. ٧٣-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي١١٨١١شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  [email protected]
                                             
5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم ٢٣٤٢١٤٧٩.
6- الاتصال على التلیفون رقم ٢٣٤٢١٤٧٥  (داخلي ١٥٤).

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