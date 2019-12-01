جامعة حلوان تنظم مؤتمر الصحة النفسية وتحدى الإدمان

وتبدأ فعاليات المؤتمر في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019 بمدرج 8 أ بالحرم الجامعي بعين حلوان.

ينظم قسم التمريض النفسي والصحة العقلية بكلية التمريض، جامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض، وإشراف الدكتورة وفاء عثمان رئيس قسم التمريض النفسي بكلية التمريض، المؤتمر العلمي الأول لقسم التمريض النفسى بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بعنوان "الصحة النفسية وتحدى الإدمان: بوابة مصر للتنمية المستدامة 2030.ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الوعي للصحة النفسية والعقلية والإدمان، وتعديل نمط حياة صحية للمرضى المدمنين، وتقييم الاتجاهات المتقدمة في الصحة النفسية والعقلية، وتوضيح الممارسة القائمة على الأدلة في تمريض الصحة النفسية والعقلية.