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كيم كارداشيان وكاني ويست في اليابان في رحلة عائلية لعيد الشكر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:48 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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سافرت كيم كارداشيان وزوجها كاني ويست، وأطفالهم، وكورتني كارداشيان وعائلتها مؤخرًا إلى طوكيو، إحدى مدنهم المفضلة، لقضاء عطلة عيد الشكر.

صعدت المجموعة إلى حي أساكوسا في طوكيو، حيث ذهبوا للتسوق ومشاهدة المعالم السياحية واستمتعوا بوجبات عائلية، حسبما قال أحد شهود العيان لـ News E، قضى ويست أيضًا وقتًا في التسوق للملابس والأحذية مع ماسون ابن كورتني الأكبر، البالغ من العمر 9 سنوات.

كما التقى كيم بطلاب الصحافة في مدرسة طوكيو للصحافة بجامعة موناش، كما زار الكبار ملعبًا للأطفال قريبًا وحديقة مع الأطفال، وزارت المجموعة أيضًا متحف الفن الرقمي teamLab Planets، حيث استمتعوا بالشرائح، وشاهد الأطفال صورهم المرسومة يدويًا في صورة رسوم متحركة.

وقال شاهد العيان ل E News: "كورتني كانت تلتقط صورًا في كل مكان، وتستمتع بالمناظر الطبيعية، يبدو أنهم جميعًا يحبون طوكيو ولا يمكنهم الحصول على ما يكفي من الثقافة، لقد قضى الأطفال وقتًا رائعًا وكانوا جميعًا يحبون عطلتهم هناك".

خلال الرحلة، نشرت كيم على إنستجرام فيديو لها وابنها سانت ويست، البالغ من العمر 4 سنوات تقريبًا، يستمتعان بمرشح العنكبوت.

زارت كيم وزوجها ويست وأكبر اثنين من أطفالهما الأربعة، طوكيو في الصيف الماضي، وغامر الزوجان هناك أيضًا في العام الماضي، وقبل عامين تقريبًا، سافرت كيم وكورتني، وكلوي كارداشيان كانت وقتها حاملًا في رحلة إلى الفتيات.

احتفلت كلوي بعودة عيد الشكر في كاليفورنيا، مع ابنتها ترو تومسون، والأخت كايلي جينر وابنتها ستورمي ويبستر، وأختها كيندال جينر في منزل أمهما كريس جينر في منطقة بالم سبرينغز، كما أمضت المجموعة مساء يوم الجمعة الأسود في كازينو، حيث علقت كايلي مع حبيبها السابق ترافيس سكوت.
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