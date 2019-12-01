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عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب الشبورة الكثيفة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:34 ص
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بوابة الفجر
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كشفت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، عن إغلاق طريق السويس الصحراوي، بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وانعدام الرؤية فيه، وناشدت قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت الهيئة العامة للأرصاد أعلنت توقعاتها حول طقس اليوم الأحد، مؤكدة أن البلاد تشهد انخفاض درجات الحرارة بين درجة إلى درجتين على أغلب الأنحاء بالمقارنة بطقس السبت.

وأوضحت إلى أن يسود البلاد، طقس مائل للدفء شمالا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، مع ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية. 

وحذرت الهيئة من استمرار ظهور الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر والقيادة ببطء وإنارة أنوار السيارة الأمامية والخلفية في الأماكن التى تكثر فيها الشبورة، والتى تنتشر من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود نشاط معتدل للرياح، يزداد على خليج السويس والبحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، مضيفة أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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