إنجي وجدان عن صورتها مع منى زكي وأحمد حلمي: "كان في مؤامرة"



وعبرت عن سعادتها بتلك الصور قائلة: "فعلناها في النهايه، صوره جيده علي الرغم كان في مؤامره اننا اصلا نتصور صوره عدله،



وتابعت قائله لأحمد حلمي: " بحبك اوي وبرضه اخيرا صوره معاك، بجد بحبكم".



يذكر أن الفنانة إنجي وجدان تنتظر عرض مسرحياتها "كوكو شانيل" مع الفنانه شيريهان، "كوكوشانيل"، من إخراج هادى الباجورى، وبطوله الفنانه شيريهان ويشاركها فى العرض كل من إنجى وجدان وأيمن قيسون، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، و المسرحية مليئة بالاستعراضات والشخصيات والأغانى.





نبذة عن الفنانة إنجي وجدان



يشار إلى أن الفنانة إنجي وجدان، تخرجت في الجامعة الأمريكية عام ٢٠٠٤ بالقاهرة، بقسم الإذاعة والتلفزيون، فرعي الهندسة المعمارية والمسرح.



عمل إنجي في شركة "روتانا"



عملت إنجي بعد ذلك في مجال التدريس بعد تخرجها، في معهد للغات، وكانت في ذاك الوقت تدرس الإنتاج أيضًا، ثم عينت بقناة "روتانا سينما" مونتيرة، وكان أول عمل لها في كليب "حاول" مع المطربة حكمت.





شاركت الفنانة الشابه إنجي وجدان، جمهورها بصورتان تجمعها مع الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".