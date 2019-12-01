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8 مباريات ساخنة تنتظر محمد صلاح وليفربول في ديسمبر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد عصام
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يستعد فريق ليفربول الإنجليزي المحترف به محمد صلاح من أجل دخول شهر ديسمبر بشكل قوي خاصة وأنه سيكون شهر حاسم للريدز في منافسته على جميع البطولات، حيث سيخوض الفريق الأحمر ما يقارب التسع مباريات في هذا الشهر من أجل حسم بعض المنافسات الأوروبية والمحلية.

وكان قد نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مباريات فريق ليفربول خلال شهر ديسمبر.

1- ليفربول vs إيفرتون .. يوم الأربعاء 4 ديسمبر في الساعة العاشرة والربع مساءً في الدوري الإنجليزي.

2- بورنموث vs ليفربول .. يوم السبت 7 ديسمبر في الساعة الخامسة مساءً في الدوري الإنجليزي.

3- سالزبورج vs ليفربول .. يوم الثلاثاء 10 ديسمبر في الساعة الثامنة مساءً في دوري أبطال أوروبا.

4- ليفربول vs واتفورد .. يوم السبت 14 ديسمير في الساعة الثانية والنصف عصراً في الدوري الإنجليزي.

5- استون فيلا vs ليفربول .. يوم الثلاثاء 17 ديسمبر في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً في بطولة الكابيتال وان، حيث قرر فريق ليفربول خوض مباراة الكأس اثناء خوض مباريات كاس العالم للانديه، وسيتم تقسم الفريق على جزئين بسبب ضيق الوقت في الفترة المقبلة.

6- يواجه فريق ليفربول مباراته في الدور النصف نهائي ببطولة كأس العالم للأندية ولم يتم تحديد المنافس حتى الان، ولكن ستقام المباراة يوم الأربعاء 18 ديسمبر في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي حال الفوز سوق يتأهل الفريق للمباراة النهائية والتي ستقام بعد ثلاث ايام من تلك المباراة.

7- ليستر سيتي vs ليفربول .. يوم الخميس 26 ديسمبر في الساعة العاشرة مساءً في الدوري الإنجليزي.

8- ليفربول vs ولفرهامبتون .. يوم الأحد 29 ديسمبر في الساعة السادسة والنصف مساءً في الدوري الإنجليزي.

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