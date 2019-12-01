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عاجل.. سماع دوي انفجار بالعاصمة البريطانية لندن

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:26 ص
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الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
وكالات
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أصدرت الشرطة البريطانية، بيانًا أعلنت فيه أنها تحقق في تقارير عن دوي انفجار شمالي العاصمة لندن.

 

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، في البيان إنها "على إطلاع بتقرير حول دوي انفجار في منطقة شمالي لندن"، مضيفة إنه "لا يوجد تقارير عن حدوث إنفجار".

 

وأكدت أنها "تحقق في الحادث، وأنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق".

 

واوضحت الشرطة البريطانية، أن "الصوت العالي الذي سُمع شمالي لندن كان نتيجة انطلاق إحدى طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني ولا سبب يدعو للقلق".

 

​وقد أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة أن رجلا يرتدي حزاما ناسفا زائفا كان قد طعن عددا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن قبل أن يطرحه المارة أرضا.

 

كما أعلنت رئيسة الشرطة البريطانية، كريسيدا ديك.أن اثنين من المصابين الخمسة في هجوم جسر لندن قد لقيا مصرعهما.

 

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لندن سماع دوي انفجار بريطانيا الشرطة البريطانية

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