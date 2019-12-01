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برشلونة ضد أتلتيكو.. سيميوني يتعادل مع أوساسونا وريال مدريد

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:46 ص
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سيميوني
سيميوني
وكالات
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يحل نادي برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد في الساعة العاشرة مساء اليوم في ختام الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

 

كان أتلتيكو مدريد وصيفاً للموسمين الماضيين، إلا أن فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني تأخر إلى المركز الرابع، كونه بطل التعادلات التي بلغ عددها 7 حتى الان، وهو أعلى رقم في الدوري بالتساوي مع أوساسونا 11 والأقل بخسارة بسقوط واحد بالتساوي مع ريال مدريد.

 

وخسر أتلتيكو مدريد على أرض يوفنتوس الإيطالي 0-1، ليتعرض لخسارة ثانية توالياً، وينتظر الجولة الأخيرة ليضمن تأهله، إذ يتقدم بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الألماني.

 

وقال مدربه سيميوني: "يجب أن نتطور ونعمل بصبر، أمام غرناطة (1-1) قدمنا مباراة كاملة، الشوط الثاني أمام إسبانيول (3-1) كان جيداً أيضاً، لكن لا نترجم سيطرتنا بالأهداف".

 

وكانت نتيجة برشلونة الأفضل في المسابقة القارية، إذ فاز على ضيفه بروسيا دورتموند الألماني 3-1، ليضمن تأهله وصدارة مجموعته.

 

وقال المدرب إرنستو فالفيردي الذي يواجه ضغوطات كبيرة لتراجع مستوى فريقه: "كنا في أصعب مجموعة ونحن نتصدرها، لذا نحن سعداء، كنا مرشحين للتأهل وتعين علينا إثبات ذلك، كانت مباراة جيدة لكن في مواجهات أخرى لم نكن موفقين، الفريق يقاتل دوماً".

 

وتألق في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي خاض مباراته الـ700 في صفوفه.

 

وتبدو أرقام ميسي (32 عاماً) مذهلة كالعادة، إذ سجل فيها 613 هدفاً و237 تمريرة حاسمة، بينها 427 هدفاً في الدوري المحلي، و114 هدفاً في دوري الأبطال، و51 هدفاً في كاس الملك.


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