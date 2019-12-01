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أحمد عيد يكشف حقيقة دعم لاعبي الزمالك لإستمرار ميتشو
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:57 ص
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الفجر الرياضي
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أكد أحمد عيد لاعب الزمالك السابق ومدرب فريق جولدى الحالى، أن لاعبي الزمالك لديه أزمة بعيدة عن الفنيات ولكنها أزمات آخرى وهى أسباب تراجع مستوى لاعبى الفريق الابيض الفترة الماضية و الهزيمة اليوم أمام مازيمبى فى دورى أبطال أفريقيا .
ونشر عيد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر " اللاعيبة بتدعم ميتشو ضد الادارة .. مش واخدين أوامر وبيوضحو ان المشكلة مادية ونفسية !! " .
وخسر الزمالك أمام مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت اليوم السبت، على ملعب الفريق الكونغولى بمدينة لوبومباشي، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
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