أحمد عيد يكشف حقيقة دعم لاعبي الزمالك لإستمرار ميتشو

أكد أحمد عيد لاعب الزمالك السابق ومدرب فريق جولدى الحالى، أن لاعبي الزمالك لديه أزمة بعيدة عن الفنيات ولكنها أزمات آخرى وهى أسباب تراجع مستوى لاعبى الفريق الابيض الفترة الماضية و الهزيمة اليوم أمام مازيمبى فى دورى أبطال أفريقيا .



ونشر عيد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر " اللاعيبة بتدعم ميتشو ضد الادارة .. مش واخدين أوامر وبيوضحو ان المشكلة مادية ونفسية !! " .

وخسر الزمالك أمام مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت اليوم السبت، على ملعب الفريق الكونغولى بمدينة لوبومباشي، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.