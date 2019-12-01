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ننشر أماكن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أورام الثدي في البحر الأحمر
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:15 ص
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محمد طه
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تنطلق اليوم الأحد، فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية للكشف المبكر عن أورام الثدي بمحافظة البحر الأحمر.
وتقدم بوابة الفجر خريطة كاملة عن أماكن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أورام الثدي بالبحر الأحمر التي تقدم في 17 منفذ بالأماكن التالية:
في مدينة الغردقة:
"مستشفى الغردقة العام، مستشفى حميات الغردقة، وحدة الميناء الصحية، وحدة الأحياء الصحية، المركز الحضرى"
وفي مدينة رأس غارب:
"مستشفى رأس غارب المركزى، رعاية طفل رأس غارب، وحدة الأمل الصحية"، وفى مدينة سفاجا مستشفى "سفاجا المركزي، رعاية طفل سفاجا، الوحدة الصحية بأم الحويطات"
وفي مدينة القصير:
"مستشفى القصير المركزى، رعاية طفل القصير، وحدة الأمل الصحية"، ومدينة مرسى علم "مركز طب أسرة مرسى علم"، ومدينتى الشلاتين وحلايب: "مستشفى الشلاتين المركزي الوحدة الصحية بحلايب".
وتقدم بوابة الفجر خريطة كاملة عن أماكن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أورام الثدي بالبحر الأحمر التي تقدم في 17 منفذ بالأماكن التالية:
في مدينة الغردقة:
"مستشفى الغردقة العام، مستشفى حميات الغردقة، وحدة الميناء الصحية، وحدة الأحياء الصحية، المركز الحضرى"
وفي مدينة رأس غارب:
"مستشفى رأس غارب المركزى، رعاية طفل رأس غارب، وحدة الأمل الصحية"، وفى مدينة سفاجا مستشفى "سفاجا المركزي، رعاية طفل سفاجا، الوحدة الصحية بأم الحويطات"
وفي مدينة القصير:
"مستشفى القصير المركزى، رعاية طفل القصير، وحدة الأمل الصحية"، ومدينة مرسى علم "مركز طب أسرة مرسى علم"، ومدينتى الشلاتين وحلايب: "مستشفى الشلاتين المركزي الوحدة الصحية بحلايب".
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