ادارة الزمالك تستبعد إقالة ميتشو خلال اجتماع اليوم

استبعد مسؤولي نادي الزمالك، مناقشة مسألة رحيل الصربي ميتشو مدرب الفريق الاجتماع الذي سيعقده مجلس إدارة القلعة البيضاء اليوم ، الأحد بعد تعرض الفريق للهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي في افتتاح مشوار الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

استبعد مسؤولي نادي الزمالك، مناقشة مسألة رحيل الصربي ميتشو مدرب الفريق الاجتماع الذي سيعقده مجلس إدارة القلعة البيضاء اليوم ، الأحد بعد تعرض الفريق للهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي في افتتاح مشوار الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.