الصين تتهم مفوضة الأمم المتحدة بإثارة الاضطرابات في هونج كونج

اتهمت الصين مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتشجيع "العنف الراديكالي" في هونج كونج من خلال اقتراح زعيمة المدينة بإجراء تحقيق في أنباء الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".



وقد كتبت مفوضة الأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، في مقال رأي في جريدة مورنينج بوست، أنه يجب علي حكومة زعيمة هونج كونج كاري لام أن تعطي الأولوية للحوار "الهادف والشامل" لحل الأزمة.



وحثت لام على إجراء "تحقيق مستقل ونزيه بقيادة القاضي" في سلوك الشرطة للاحتجاجات. لقد كان أحد المطالب الرئيسية للمظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي أزعجت المنطقة منذ يونيو.



قالت بعثة الصين للأمم المتحدة في جنيف إن مقال باشيليت يتدخل في الشؤون الداخلية للصين ويمارس ضغوطًا على حكومة المدينة والشرطة التي "ستشجع مثيري الشغب على القيام بمزيد من أعمال العنف المتطرفة الشديدة".



وقالت إن باشيليت قدمت "تعليقات غير لائقة" على الوضع في هونغ كونغ وأن الجانب الصيني قدم احتجاجًا قويًا ردًا على ذلك.



منذ اندلاع الاضطرابات، أعاق المتظاهرون حركة المرور، وحطموا المرافق العامة والمتاجر المؤيدة للصين، وألقوا قنابل البنزين في معارك ضارية مع شرطة مكافحة الشغب الذين ردوا بمدافع من الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه.



سيطر المتظاهرين علي عدة جامعات في وقت سابق من هذا الشهر بعد اشتباكات عنيفة مع الشرطة، وهي أحد الفصول الأكثر عنفا في الاضطرابات، والتي ساهمت في أول ركود في المدينة منذ عقد.



في صباح يوم الأحد، تظاهر نحو 200 شخص وهم يهتفون "لا لاستخدام الغاز المسيل للدموع" خارج مقر الحكومة. وستتوجه مسيرة ثانية إلى القنصلية الأمريكية لتوجيه الشكر للولايات المتحدة لموافقتها على تشريع يهدف إلى محاسبة المسؤولين في هونغ كونغ والصين على أي انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.



تم الدعوة الي مسيرة أخرى في منطقة تسيم شا تسوي بالقرب من جامعة البوليتكنيك، موقع آخر اشتباكات عنيفة مع الشرطة قبل أسبوعين.



تشهد المدينة فترة من الهدوء النسبي منذ ذلك الحين، رغم أن الشرطة اشتبكت مع بعض المتظاهرين بالقرب من محطة مترو أنفاق الأمير إدوارد مساء السبت.



وقد ناشدت لام لاستمرار الهدوء الحالي، لكنها رفضت الانصياع لمطالب المحتجين، والتي تشمل إجراء انتخابات حرة لمنصبها والهيئة التشريعية فضلًا عن تحقيق مستقل في سلوك الشرطة.



ألقت شرطة هونج كونج القبض على 5890 شخصًا في الاحتجاجات.



يوم السبت، انضم مئات النشطاء ذوي الشعر الفضي إلى المتظاهرين الشباب في مسيرة وحدة، متعهدين بأن حركتهم لن تتلاشى إلى أن تتوفر ديمقراطية أكبر.



كان التجمع في حديقة بوسط المدينة من بين عدة تجمعات سلمية قام بها المتظاهرون هذا الأسبوع لمواصلة الضغط على الحكومة في أعقاب فوز محلي لمؤيدي للديمقراطية في الانتخابات المحلية واكتساب دعم الولايات المتحدة لقضيتهم.



وقالت امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا "لا تزال الحكومة عنيدة. يجب علي كل واحد منا، صغارا وكبارا، أن يسهم بطريقته الخاصة. لن تتوقف الحركة".





