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محمد صلاح يكشف حقيقة عودته لتدريب الزمالك

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:40 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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أكد محمد صلاح مدرب منتخب السويس والزمالك السابق، أن إدارة القلعة البيضاء لم تتواصل معه من أجل قيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الخسارة القوية التي تعرض لها الفريق من منافسه مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة جاءت ضمن المرحلة الأولى من منافسات الجولة الأولى بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.


وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية عبر بنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد :"لم يتحدث معي أحد من جانب إدارة الزمالك، لكن أمتلك عروضًا كثيرة في الفترة الأخيرة، من واقع تجاربي وخبرتي داخل الزمالك أرى أن الفريق يتأثر عقب العودة من التوقف وهذا ما تحقق بعد الخسارة من إنبي بالدوري ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا".


يذمر أن الزمالك فريق الشرقية مساء الأربعاء المقبل ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، على أن يواجه الأبيض منافسه أول أغسطس يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك في مجموعته الأفريقية المركز الأخير بدون أي نقاط في المقابل يتصدر مازيمبي الترتيب بثلاث نقاط ويأتي الثنائي أول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي في المركز الثاني والثالث برصيد نقطة.

وفي مسابقة الدوري، يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد عشر نقاط من خمس مباريات، حيث يأتي الفارق بين الأبيض والمقاولون العرب متصدر الترتيب ثلاث نقاط إلا أن "ذئاب الجبل" خاض ست مباريات.
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