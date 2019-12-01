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"الله يسامحك يابا".. محمد شاهين يعاتب والده

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:42 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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عبر الفنان الشاب محمد شاهين عن حزنه على المعاملات السيئة بين الناس وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

وكتب عبر حسابه: "أنا عايز اعتب على أبويا في حاجة إنه رباني على الطيبة والمعاملة الطيبة في زمن كله سمك لبن تمر هندي،، الله يسامحك يابا طلعت زيك طيب ادعو لأبويا الغالي بالرحمة والمغفرة علشان وحشني قوي".

يذكر ان المطرب محمد شاهين أحيا حفلاً مؤخرا بأحد فنادق القاهرة الكبرى في حفل properties 12،

وافتتح شاهين الحفل بأغنية "انا الصاحب" وسط تفاعل الجمهور معه وقدم "شاهين" مجموعة من الأغاني "يتعلموا" للهضبة عمرو دياب، و"بيني وبينك خطوة ونص" لحكيم ، واختتم الحفل بأغنية "بتونس بيك" للفنانة القديرة وردة الجزائرية.

اللي جاي
وقد طرح أخر ألبوماته الذي يحمل أسم "اللي جاي" والذي استغرق بتحضيراتن سنتين علي حسب تصريحات له،

وتعاون شاهين فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أمير طعيمة، أحمد المالكى، صابر كمال، محمد النادى، محمد يحيى، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعى، أمير محروس، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادى، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتى، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هانى يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، ومحمدى.

"الله يسامحك يابا".. محمد شاهين يعاتب والده
"الله يسامحك يابا".. محمد شاهين يعاتب والده
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الكلمات المفتاحية

محمد شاهين فنان الفجر الفني

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