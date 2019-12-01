أربع عقبات تواجه برشلونة أمام أتليتيكو مدريد

سيكون ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد شاهداً على مواجهة قمة الجولة الخامسة عشرة، من الدوري الإسباني بين صاحب الأرض أتليتيكو مدريد وضيفه نادي برشلونة، وذلك مساء اليوم الأحد أول ديسمبر.







ويطمح رجال المدرب إرنستو فالفيردي في العودة بالنقاط الثلاث، أملاً في اللحاق بريال مدريد في الصدارة، التي إقتنصها من ملعب ميندزوروزا بالفوز على ديبورتيفو ألافيس أمس السبت بنتيجة 2-1.





بينما يريد المدرب دييجو سيميوني وكتيبته الفوز على برشلونة، للظهور مرة أخرى كمنافس ثالث للقطبين الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة على لقب الليجا.





ولن تكون مهمة النادي الكتلوني سهلة في أمسية اليوم، وذلك بسبب عدة عوامل أهمها.





تصدير الضغوط على برشلونة



حقق ريال مدريد المطلوب أمام ألافيس وعاد بالثلاث نقاط وبالصدارة، فاليوم سيكون لاعبو البارسا تحت ضغط تعويض الفارق والعودة، لا سيما وأن الكلاسيكو على الأبواب ويريد الفريق تلافي أي هزات معنوية في الفترة الحالية.





غياب الفوز في واندا ميتروبوليتانو



فشل برشلونة في الفوز بأي مباراة على واندا ميتروبوليتانو معقل نادي أتليتيكو مدريد، فخلال زيارتين سابقتين، إنتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث كان أخر فوز لبرشلونة على الروخي بلانكوس في أرضه، خلال عام 2017 ، حين فاز البارسا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بملعب فيسينتي كالديرون، معقل النادي السابق.





جدار مدريد



وسيصطدم هجوم البلوجرانا بالحارس الكبير يان أوبلاك، الذي حقق أعلى عدد من المباريات دون إستقبال أهداف منذ مطلع الموسم الماضي بين حراس الليجا.





وجاء السلوفيني في المركز الأول برصيد 27 مباراة، يليه حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن برصيد 19 مباراة، وفق شبكة أوبتا الإحصائية.





الضيف الغير مرغوب به



في ظل إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي، لن يجد فالفيردي حلاً أمامه سوى إشراك النجم الفرنسي ونجم نادي أتلييتيكو مدريد السابق أنطوان جريزمان من البداية.





وبالتأكيد سيكون جريزمان صيفاً غير مرغوب في ملعب واندا ميتروبوليتنامو، وستلاحقه صافرات الإستهجان دون شك، في أول زياراته لمعب واندا بقميص برشلونة.