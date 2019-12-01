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متظاهروا هونج كونج يطلبون مساعدة ترامب

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:28 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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تظاهر محتجون من هونج كونج في الأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، ويحملون أعلامًا أمريكية ولافتات تناشد الرئيس دونالد ترامب لتقديم المساعدة، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

كان المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية يخططون للقيام بمسيرة اليوم الأحد للقنصلية الأمريكية لتقديم الشكر لأمريكا لموافقتها على تشريع الأسبوع الماضي يعاقب المسؤولين في هونج كونج والصين على أي انتهاكات لحقوق الإنسان في المدينة.

وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "الرئيس ترامب، برجاء تحرير هونغ كونغ" و"دعونا نجعل هونغ كونغ عظيمة من جديد". وظهر أحدهم واقفًا فوق دبابة مع وضع اسمه في الأمام والجانب.

وأثار مشروع قانون تسليم المجرمين الذي تم سحبه الآن احتجاجات في يونيو ضد ما يراه الكثيرون تلاشي للحقوق والحريات في ظل حكم الصين. يطالب المتظاهرون بالديمقراطية الكاملة وإجراء تحقيق في استخدام الشرطة للقوة خلال المظاهرات.

يقوم حوالي 200 شخص بمسيرة ضد استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع بينما تستعد هونج كونج ليوم اخر من الاحتجاجات.

حملت المجموعة بالونات صفراء أثناء توجهها صباح الأحد من ميدان إدنبره إلى مقر الحكومة القريب.

ومن المقرر خروج مسيرتين أخريين في وقت لاحق من اليوم. شهدت المدينة هدوءًا نسبيًا لمدة أسبوعين، رغم أن الشرطة اشتبكت مع بعض المتظاهرين بالقرب من محطة مترو أنفاق ليلة السبت.

ستتوجه إحدى المسيرات إلى القنصلية الأمريكية لتوجيه الشكر للولايات المتحدة لموافقتها على تشريع يهدف إلى مساءلة المسؤولين في هونج كونج والصين عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

وقد تم الدعوة الي مسيرة اخري في منطقة تسيم شا تسوي بالقرب من جامعة البوليتكنيك، موقع آخر للاشتباكات العنيفة مع الشرطة.

هذا وقد اتهمت الصين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بتشجيع "العنف الراديكالي" في هونغ كونغ من خلال اقتراح زعيمة المدينة بإجراء تحقيق في أنباء الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة.

كتبت مفوضة الأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، في مقال رأي في جريدة مورنينج بوست، أن حكومة زعيمة هونج كونج كاري لام يجب أن تعطي الأولوية للحوار "الهادف والشامل" لحل الأزمة.

وكانت قد حثت لام على إجراء "تحقيق مستقل ونزيه بقيادة القاضي" في سلوك الشرطة للاحتجاجات. لقد كان أحد المطالب الرئيسية للمظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي أزعجت المنطقة منذ يونيو.

تقول بعثة الصين للأمم المتحدة في جنيف إن مقالة باشليه تمارس ضغوطًا على الحكومة "ستشجع مثيري الشغب فقط على القيام بأعمال عنف أكثر تطرفًا".
و في وقت سابق، حذرت الصين الولايات المتحدة من أنها ستتخذ "إجراءات مضادة صارمة" ردًا على التشريعات الأمريكية التي تدعم المتظاهرين المناهضين للحكومة في هونغ كونغ، وقالت إن محاولات التدخل في المدينة التي يحكمها الصين محكوم عليها بالفشل.

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الاربعاء قانونا للكونجرس يساند المتظاهرين على الرغم من اعتراضات بكين، التي يسعى للحصول على اتفاق معها لإنهاء الحرب التجارية الضارة.

يتطلب التشريع تصديق من وزارة الخارجية، على الأقل سنويًا، على أن هونغ كونغ تتمتع بالاستقلال الذاتي بدرجة كافية لتبرير شروط التجارة الأمريكية المواتية التي ساعدت على نمو المنطقة كمركز مالي عالمي. كما يهدد بفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان.
حذرت بكين من أن الولايات المتحدة ستتحمل عواقب التدابير المضادة للصين إذا واصلت "التصرف التعسفي" فيما يتعلق بهونج كونج، وفقًا لبيان وزارة الخارجية.

وقالت حكومة هونج كونج المدعومة من بكين إن التشريع أرسل إشارة خاطئة للمتظاهرين و"تدخل بوضوح" في الشؤون الداخلية للمدينة.

هزت الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستعمرة البريطانية السابقة لمدة ستة أشهر، وأجبرت في بعض الأحيان الشركات والحكومة والمدارس وحتى المطار الدولي على الإغلاق.

تمتع المركز المالي بهدوء نادر في أعمال العنف خلال الأسبوع الماضي، حيث حققت الانتخابات المحلية يوم الأحد فوزًا ساحقًا للمرشحين المؤيدين للديمقراطية.
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