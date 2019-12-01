السيطرة على حريق في مخزن للبلاستك بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق نشب في مخزن بلاستيك لتخزين الأحذية "الشباشب"، بمنطقة الوحدة العربية بشبرا الخيمة، دون خسائر في الأرواح.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا بنشوب حريق في مخزن بلايستك "الشباشب" داخل منزل مكون من 6 طوابق، بمنطقة الوحدة العربية بشبرا الخيمة، ونشب الحريق في ثلاث طوابق (الأرضي، والأول، والثاني علوي)، مساحة الشقة الواحدة 120 متر.



انتقل المقدم أحمد الشعراوي، مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالات اختناق، وجرى إسعافهم على الفور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.