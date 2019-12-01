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استشاري يكشف الفارق بين الوسواس القهري والوساوس الشيطانية (فيديو)

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:11 ص
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أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
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كشف الدكتور محمد المهدي، استشاري الطب النفسي، عن الفارق بين الوسواس القهري والوساوس الشيطانية، وذلك بعد ظهور عدة حالات انتحار كان آخرهم طالب الهندسة، الذي انتحر من أعلى برج القاهرة.

وقال "المهدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC، المذاع على فضائية DMC، مساء السبت، إن مرض الوسواس القهري، هو تمسك العقل بفكرة لفترات طويلة جدا، قد تمتد لسنوات ما لم يتم علاجها، مشيرا إلى أنه أحيانا يبدأ في سن مبكر لدى الأطفال، موضحا أن الطفل من الممكن أن يشتكي لأمه أنه يسمع أصوات في أذنه.

وأوضح أن الوسواس القهري له شكلين: الأول في صورة أفكار أو تخيلات أو دفعات، مثل توجيه السباب للأسرة او حتى الذات الإلهية، والثانية في صورة أفعال قهرية مثل غسل اليد بصورة زائدة في الأطفال أو الكبار".

ولفت إلى مرض الوسواس يمكن علاجه من خلال الدواء حيث يستكمل مادة السيترولين الناقصة في المخ فضلًا عن العلاج السلوكي كلًا حسب الحالة.

وأكد أن الوسواس القهري لا يؤذى صاحبه أو المحيطين به، ولكنه يقف فقط عند حالة ربط الشخص بفكرة معينة، مؤكدا أنه يتحول للإيذاء في حالة مصاحبة الوسواس القهري لمرض نفسي آخر، مثل الاكتئاب.
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الكلمات المفتاحية

برج القاهرة انتحار الوسواس القهري

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