مصطفى حجاج لـ"الفجر الفني": محظوظ بالعمل مع هاني محروس.. والأطفال حفظوا "آه ياحنان" بعد نجاحها!





مصطفى حجاج، مطرب أحبه عدد كبير من فئات المجتمع بداية من الأطفال حتى العائلات والشباب حيث لا تخلو اي احتفالية او مناسبة سعيدة حتي تسمع "خطوة" او "يابتاع النعناع" ومؤخرا "آه ياحنان" التي حققت جدلا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي.





والنقى "الفجر الفني" حجاج، وأجرى معه هذا الحوار بعد نجاح الاغاني التي تم طرحها من ألبومه "هتزهزه" والتعاون مع هاني محروس.





في البداية ما هو تقييمك لحفلك الأخير في "بورتو كايرو"؟

هذا الحفل يعتبر ثاني حفلاتي بعد البوم "هتزهزه" وثاني حفل يقوم بتنظيمها وليد منصور، وكانت حفلة مميزة جدًا وذات تنظيم عالي، حيث تفاعل الجمهور معي بشكل جيد سواء مع أعمالي القديمة أو الجديدة التي قمت بطرحها مؤخرًا.





ما رأيك في ردود الافعال حول أغنية "بناقصه"؟

ردود الأفعال كانت جيدة جدًا فهي نوع دراما يحبه الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا وهذا شيء أسعده جدا فهي حققت ربع مليون مشاهدة، بعد ساعات قليلة، منذ أن طرحتها الشركة المنتجة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".





ماردك علي انتقادات "آه ياحنان"؟

هي لون جديد لم يكن يتوقعه جمهوري، لكن الجمهور بدأ يحبها ويتفاعل معها، بالذات الأطفال حفظوها بشكل جيد ويرددونها كثيرا، وهذا دليل على نجاحها الحمد لله.





ما الأغاني التي ستصورها على طريقة الفيديو كليب؟

هناك 3 أغاني اختارها الجمهور هي "أنا موجود" و"بعدك حياتي تمام" و"آه يا حنان"، سأقوم بتصوير أغنية واحدة، ومن المتوقع أن تكون مختلفة عن الـ3 أغاني، وسيتم الاتفاق عليها مع الشركة المنتجة لأبدأ تصويرها خلال الأيام المقبلة وسعيد بالعمل مع هاني محروس نظرا لتميزه ووعيه وعقليته المدبرة لطريق النجاح والتميز.









كم عدد أغاني ألبومك الجديد وخاصة فكرة اتباع سياسة جديدة في طرح الاغاني؟

قررت مع شركة الإنتاج طرح الألبوم عن طريق نزول كل أسبوع أغنية، فهذا يحقق انتشارًا أكبر لها وفترة سماع أطول، فالألبوم عندما يتم طرحه مرة واحدة، تتعرض بعض الأغاني للظلم، فالجمهور يركز مع سماع عدد من الأغاني وهو لم يتح للجمهور سماع باقي الأغاني بنفس القدر، وسيتم اتباع هذه السياسة مع باقي أغاني الألبوم الذي يضم 11 أغنية.





ما سر المفاجأة وصورتك مع النجم محمد حماقي؟

هناك أغنية من الوارد أن أقوم بتلحينها للنجم محمد حماقي ولكن مازلنا في مرحلة التخطيط لها.





ما خطتك مع المنتج هاني محروس مستقبلا؟

هناك أجندة متواصلة حاليا وهي طرح باقي أغاني ألبومي الجديد "هتزهزه"، ويتم حاليًا الاتفاق على الأغاني التي سأقوم بتصويرها.





هل سنجد دويتو جديد لك بعد نجاح تجربتك مع تامر حسني ومحمود العسيلي؟

لا جديد واكتفيت بأغنيتين مع المطرب محمود العسيلي، وحققا نجاحا كبيرا لدى الجمهور، وهما "غني غني" و"ابن مصر" فهو نجم كبير أحبه ويقدم أعمال مميزة.