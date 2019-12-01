Advertisements
Advertisements
Advertisements

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:20 ص
Advertisements
ارشيفية
ارشيفية
حسام مجدي
Advertisements
نقدم لكم جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن تستكمل اليوم الأحد 1 ديسمبر باقي مباريات الجولة الرابعة عشر من البطولة.

أهم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
وتلغب اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وتعتبر اهمهم مباراة ليستر سيتي وإيفرتون ومباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا.

نتائج مباريات الأمس من الدوري الإنجليزي
كما لعبت أمس السبت 6 مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وجاءت نتائجهم كالآتي:

نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي
انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ليفربول × برايتون
بينما انتهت هذه المباراة بفوز نادي ليفربول بهدفين مقابل هدف.

بيرنلي × كريستال بالاس
كما انتهت هذه المباراة بفوز كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شئ.

تشيلسي × وست هام يونايتد
بينما انتهت هذه المباراة بفوز وست هام بهدف نظيف.

توتنهام × بورنموث
وفاز نادي توتنهام في هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ساوثامبتون × واتفورد
كما فاز نادي ساوثامبتون في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف.

متصدر جدول ترتيب الالدورى الإنجليزي
ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق مباريات اليوم كالآتي:

1- ليفربول 40 نقطة
2- مانشستر سيتي 29 نقطة
3- ليستر سيتي 29 نقطة
4- تشيلسي 26 نقطة
5- توتنهام 20 نقطة
6- ولفرهامبنون 19 نقطة
7- شيفيلد يونايتد 18 نقطة
8- بيرنلي 18 نقطة
9- أرسنال 18 نقطة
10- كريستال بالاس 18 نقطة
11- مانشستر يونايتد 17 نقطة
12- بورنموث 16 نقطة
13- وست هام يونايتد 16 نقطة
14- نيوكاسل 16 نقطة
15- برايتون 15 نقطة
16- أستون فيلا 14 نقطة
17- إيفرتون 14 نقطة
18- نورويتش سيتي 10 نقاط
19- ساوثامبتون 9 نقاط
20- واتفورد 8 نقاط

Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 13 ساعة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهد مباراة الزمالك ضد مازيمبي Mazembe بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SP

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت الجديد» NOW Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك TIME

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 7 ساعات

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

رد فعل عنيف من مرتضي منصور عقب خسارة الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ ساعتين و 36 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

04:50 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

04:49 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status