نقدم لكم جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن تستكمل اليوم الأحد 1 ديسمبر باقي مباريات الجولة الرابعة عشر من البطولة.





أهم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وتلغب اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وتعتبر اهمهم مباراة ليستر سيتي وإيفرتون ومباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا.





نتائج مباريات الأمس من الدوري الإنجليزي

كما لعبت أمس السبت 6 مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وجاءت نتائجهم كالآتي:





نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي

انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.





ليفربول × برايتون

بينما انتهت هذه المباراة بفوز نادي ليفربول بهدفين مقابل هدف.





بيرنلي × كريستال بالاس

كما انتهت هذه المباراة بفوز كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شئ.





تشيلسي × وست هام يونايتد

بينما انتهت هذه المباراة بفوز وست هام بهدف نظيف.





توتنهام × بورنموث

وفاز نادي توتنهام في هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





ساوثامبتون × واتفورد

كما فاز نادي ساوثامبتون في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف.





متصدر جدول ترتيب الالدورى الإنجليزي

ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.





جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق مباريات اليوم كالآتي:





1- ليفربول 40 نقطة

2- مانشستر سيتي 29 نقطة

3- ليستر سيتي 29 نقطة

4- تشيلسي 26 نقطة

5- توتنهام 20 نقطة

6- ولفرهامبنون 19 نقطة

7- شيفيلد يونايتد 18 نقطة

8- بيرنلي 18 نقطة

9- أرسنال 18 نقطة

10- كريستال بالاس 18 نقطة

11- مانشستر يونايتد 17 نقطة

12- بورنموث 16 نقطة

13- وست هام يونايتد 16 نقطة

14- نيوكاسل 16 نقطة

15- برايتون 15 نقطة

16- أستون فيلا 14 نقطة

17- إيفرتون 14 نقطة

18- نورويتش سيتي 10 نقاط

19- ساوثامبتون 9 نقاط

20- واتفورد 8 نقاط



