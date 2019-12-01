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عبدالله الحمدان يتحدث عن مباراة السعودية والبحرين

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:17 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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أعرب عبدالله الحمدان لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه منتخب بلاده على حساب المنتخب البحريني، بكأس الخليج العربي.


ونجح الأخضر في تحقيق الفوز على البحرين بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 24، والمقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.


وأكد الحمدان في تصريحات لوكالة "أنباء ألمانية" أن فريقه قدم مباراة كبيرة واستحق الانتصار والنقاط الثلاث، موضحًا أن بلاده قادرة على تحقيق التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24 رغم الهزيمة من الكويت بالجولة الأولى.


أشار الحمدان إلى أن الخسارة أمام الكويت كانت لها ظروفها بعدما دخل الفريق منقوصًا من عدد كبير من اللاعبين الأساسيين.


وتابع، "في المباراة الثانية كنا أفضل ودخلناها بتركيز أكبر وحصلنا على ثلاث نقاط في هامة جدًا، وإن شاء الله القادم أفضل".


واختتم الحمدان تصريحاته قائلاً: "نسير في البطولة خطوة بخطوة، وبالنسبة لمباراة عمان فسنلعبها بكل قوة أيضًا من أجل تحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي".


ويحتل المنتخب العماني صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، ويحل المنتخب الكويتي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط وهو نفس رصيد المنتخب السعدي، إلا أن الأزرق يتفوق بالمواجهات المباشرة، فيما يحل منتخب البحرين في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.
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الكلمات المفتاحية

خليجي اليعودية والبحرين

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