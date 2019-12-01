عبدالله الحمدان يتحدث عن مباراة السعودية والبحرين

أعرب عبدالله الحمدان لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه منتخب بلاده على حساب المنتخب البحريني، بكأس الخليج العربي.





ونجح الأخضر في تحقيق الفوز على البحرين بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ال سبت، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 24، والمقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.





وأكد الحمدان في تصريحات لوكالة "أنباء ألمانية" أن فريقه قدم مباراة كبيرة واستحق الانتصار والنقاط الثلاث، موضحًا أن بلاده قادرة على تحقيق التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24 رغم الهزيمة من الكويت بالجولة الأولى.





أشار الحمدان إلى أن الخسارة أمام الكويت كانت لها ظروفها بعدما دخل الفريق منقوصًا من عدد كبير من اللاعبين الأساسيين.





وتابع، "في المباراة الثانية كنا أفضل ودخلناها بتركيز أكبر وحصلنا على ثلاث نقاط في هامة جدًا، وإن شاء الله القادم أفضل".





واختتم الحمدان تصريحاته قائلاً: "نسير في البطولة خطوة بخطوة، وبالنسبة لمباراة عمان فسنلعبها بكل قوة أيضًا من أجل تحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي".