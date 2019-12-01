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بعد الفوز على برايتون .. ليفربول يعادل رقمه السابق وكلوب يواصل التفوق على الإنجليز

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:48 ص
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برايتون و ليفربول
برايتون و ليفربول
عبدالقادر عرابي
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تغلب نادي ليفربول الإنجليزي بصعوبة على ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي شهده ملعب أنفيلد رود.


وحافظ نادي ليفربول على قمته، في إنتظار مباراة ليستر سيتي صاحب المركز الثاني ضد إيفرتون مساء اليوم بملعب كينج باور.


أهداف المباراة

سجل هدفي ليفربول المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بطريقة واحدة من تمريرة زميله ترينت ألكسندر أرنولد، بينما سجل هدف برايتون الوحيد المدافع لويس دانك.


وشهدت المباراة تحقيق بعض الأرقام والظواهر الإيجابية والسلبية الخاصى بنادي ليفربول، نبرزها لكم في هذا التقرير.


يورجن كلوب يواصل التفوق على الإنجليز

واصل الألماني يورجن كلوب تفوقه على المدربين الإنجليز، وبتغلبه اليوم على جراهام بوتر، وصل كلوب لـ 26 مباراة دون هزيمة أمام المدربين الإنجليز، بل وحقق الفوز في آخر 16 مباراة منها على التوالي.


هدايا أرنولد

منذ إنطلاق الموسم الماضي 2018 - 2019، قدم الدولي الإنجليزي ترينت أليسكندر أرنولد 17 تمريرة حاسمة، أكثر من أي مدافع آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.


كما سجل فان دايك سبعة أهداف خلال تلك الفترة، أكثر من أي مدافع آخر في البريمييرليج أيضاً.


سلاح ليفربول الفتاك

ومنذ مطلع الموسم الماضي أيضاً، سجل ليفربول 40 هدفاً عن طريق الركلات الثابتة، كأكثر أندية إنجلترا استفادة من هذا السلاح الفعال.


طرد أليسون

وطرد حارس ليفربول البرازيلي الدولي أليسون بيكير خلال المباراة، وهي المرة الأولى التي يتم خلالها طرد حارس ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ عام 2012، حين طرد الحارس البرازيلي السابق دوني أمام بلاكبيرن.


الرقم التاريخي

وأخيراً، عادل ليفربول رقمه التاريخي بواقع 31 مباراة دون هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الرقم الذي حققه الريدز في الفترة بين مايو عام 1987 و مارس عام 1988.
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