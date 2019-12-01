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شاهد.. الدفعة الأولى من جرارات قطارات "جنرال إليكترك" في طريقها إلى الإسكندرية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
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قطار ـ ارشيفية
قطار ـ ارشيفية
جرجس ميلاد
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أنهت هيئة ميناء الإسكندرية الاستعدادات اللازمة، لاستقبال أول شحنة من الجرارات الأمريكية الجديدة المتعاقد على تصنيعها وتوريدها مع شركة جنرال إلكتريك.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو، يرصد الدفعة الأولى من جرارات جنرال "إليكتريك" وهى في طريقها إلى أحد الموانئ لشحنها لميناء الإسكندرية.

ومن المقرر استلام الدفعة الأولى من الجرارات خلال أيام، وسيجرى تشغيلها في قطاع نقل الركاب من أجل تحسين الخدمة في قطارات الركاب، وتقليل الأعطال التى تشهدها حاليا القطارات بسبب تهالك عمرها الافتراضي، مخطط وصول عدد 50 جرارا جديدا من ضمن التعاقد مع الشركة الأمريكية البالغ 110 جرارات قبل منتصف 2020، حيث يتوالى وصول باقى دفعات الجرارات الجديدة عقب اعتماد الجرار النموذج بواقع 10 جرارات شهريا.

وتعاقدت وزارة النقل مع شركة "جينرال اليكتريك" العالمية على تصنيع وتوريد 100 جرار جديدة للسكة الحديد، مع إعادة تأهيل 81 جرارا من أسطول الهيئة.

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الكلمات المفتاحية

قطار سكك حديد جنرال إليكتريك

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