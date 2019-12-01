عفاف شعيب تكشف تعليق "الشعراوي" حول دورها في مسلسل "الشهد والدموع" (فيديو)



وأضافت "شعيب" خلال لقائها ببرنامج "تحيا الستات"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع على فضائية "النهار" قائلة: "سألت الحاجة ياسمين الخيام، فأخذتني وتوجهنا للراحل الشيخ الشعراوي".



وتابعت: "الشيخ الشعراوي، قال لى: مفيش مشكلة شاركي في أعمال فنية بالحجاب، وماله يابنتى وياسلام لما تطلعي بشخصيتك في مسلسل الشهد والدموع، وانتى بالربطة دي وتعلمي الناس، لازم يكون فيه ده وده.. إيه اللى يمنع.. وخليكي متواجدة، فقلت له: يعني أشتغل، فقال: اشتغلي".



وأشارت إلى انها استفت الراحل الشيخ عطية صقر، حول نفس المبدأ وسألته: هل هناك ما يمنع التمثيل بالحجاب؟، فقال: لا اشتغلي".



قالت الفنانة عفاف شعيب، إن بعد قرارها بارتداء الحجاب، وعودتها من الولايات المتحدة، فوجئت بعدد كبير من المخرجين يطلبوها للعمل مرتدية الحجاب، ما أثار حيرتها.