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مواجهات الجولة الرابعة عشر.. يوفنتوس يصتطدم ساسولو والأنتر ضد سبال

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:38 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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إنطلقت مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي امس السبت بإقامة ثلاث مباريات وحقق فريق أتلانتا فوز كبير بثلاثية على بريشيا وخسر جنوا على ملعبه أمام تورينو بهدف دون رد وخسر أيضا فيورنتينا على ملعبه امام ليتشي بهدف.


وسيقام اليوم العديد من مباريات الجولة الرابعة عشر من الكالتشيو الإيطالي، أهمهم لقاء يوفنتوس أمام ساسولو، ولقاء إنتر ميلان امام سبال 1907.


مباريات الجولة 14 من بطولة الدوري الإيطالي


يوفنتوس ضد ساسولو

إنتر ميلان ضد سبال 1907

لاتسيو ضد أودينيزي

بارما ضد ميلان

نابولي ضد بولونيا

هيلاس فيرونا ضد روما

بينما سيقام يوم الاثنين مباراة واحدة وهي :

كالياري ضد سامبذوريا

ترتيب الدوري الإيطالي

يوفنتوس 35 نقطة

إنتر ميلان 34 نقطة

لاتسيو 27 نقطة

كالياري 25 نقطة

روما 25 نقطة

أتلاننا 25 نقطة

نابولي 20 نقطة

بارما 18 نقطة

هيلاس فيرونا 18 نقطة

تورينو 17 نقطة

فيورنتينا 16 نقطة

ميلان 14 نقطة

أودينيزي 14 نقطة

ليتشي 14 نقطة

ساسولو 13 نقطة

بولونيا 13 نقطة

سامبدوريا 12 نقطة

جنوا 10 نقاط

سبال 1907 9 نقاط

بريشيا 7 نقاط
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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس انتر ميلان الدوري الايطالي الجولة الرابعة عشر

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