مواجهات الجولة الرابعة عشر.. يوفنتوس يصتطدم ساسولو والأنتر ضد سبال

إنطلقت مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي امس السبت بإقامة ثلاث مباريات وحقق فريق أتلانتا فوز كبير بثلاثية على بريشيا وخسر جنوا على ملعبه أمام تورينو بهدف دون رد وخسر أيضا فيورنتينا على ملعبه امام ليتشي بهدف.





وسيقام اليوم العديد من م باريات الجولة الرابعة عشر من الكالتشيو الإيطالي، أهمهم لقاء يوفنتوس أمام ساسولو، ولقاء إنتر ميلان امام سبال 1907.





مباريات الجولة 14 من بطولة الدوري الإيطالي