Advertisements
مواجهات الجولة الرابعة عشر.. يوفنتوس يصتطدم ساسولو والأنتر ضد سبال
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:38 ص
Advertisements
محمد جمال
Advertisements
إنطلقت مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي امس السبت بإقامة ثلاث مباريات وحقق فريق أتلانتا فوز كبير بثلاثية على بريشيا وخسر جنوا على ملعبه أمام تورينو بهدف دون رد وخسر أيضا فيورنتينا على ملعبه امام ليتشي بهدف.
وسيقام اليوم العديد من مباريات الجولة الرابعة عشر من الكالتشيو الإيطالي، أهمهم لقاء يوفنتوس أمام ساسولو، ولقاء إنتر ميلان امام سبال 1907.
مباريات الجولة 14 من بطولة الدوري الإيطالي
يوفنتوس ضد ساسولو
إنتر ميلان ضد سبال 1907
لاتسيو ضد أودينيزي
بارما ضد ميلان
نابولي ضد بولونيا
هيلاس فيرونا ضد روما
بينما سيقام يوم الاثنين مباراة واحدة وهي :
كالياري ضد سامبذوريا
ترتيب الدوري الإيطالي
يوفنتوس 35 نقطة
إنتر ميلان 34 نقطة
لاتسيو 27 نقطة
كالياري 25 نقطة
روما 25 نقطة
أتلاننا 25 نقطة
نابولي 20 نقطة
بارما 18 نقطة
هيلاس فيرونا 18 نقطة
تورينو 17 نقطة
فيورنتينا 16 نقطة
ميلان 14 نقطة
أودينيزي 14 نقطة
ليتشي 14 نقطة
ساسولو 13 نقطة
بولونيا 13 نقطة
سامبدوريا 12 نقطة
جنوا 10 نقاط
سبال 1907 9 نقاط
بريشيا 7 نقاط
وسيقام اليوم العديد من مباريات الجولة الرابعة عشر من الكالتشيو الإيطالي، أهمهم لقاء يوفنتوس أمام ساسولو، ولقاء إنتر ميلان امام سبال 1907.
مباريات الجولة 14 من بطولة الدوري الإيطالي
يوفنتوس ضد ساسولو
إنتر ميلان ضد سبال 1907
لاتسيو ضد أودينيزي
بارما ضد ميلان
نابولي ضد بولونيا
هيلاس فيرونا ضد روما
بينما سيقام يوم الاثنين مباراة واحدة وهي :
كالياري ضد سامبذوريا
ترتيب الدوري الإيطالي
يوفنتوس 35 نقطة
إنتر ميلان 34 نقطة
لاتسيو 27 نقطة
كالياري 25 نقطة
روما 25 نقطة
أتلاننا 25 نقطة
نابولي 20 نقطة
بارما 18 نقطة
هيلاس فيرونا 18 نقطة
تورينو 17 نقطة
فيورنتينا 16 نقطة
ميلان 14 نقطة
أودينيزي 14 نقطة
ليتشي 14 نقطة
ساسولو 13 نقطة
بولونيا 13 نقطة
سامبدوريا 12 نقطة
جنوا 10 نقاط
سبال 1907 9 نقاط
بريشيا 7 نقاط
Advertisements