تعرف على ملامح نظام امتحانات الثانوية العامة (فيديو)

كشف الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، ملامح امتحانات الصفَّين الأول والثاني الثانوي، مؤكدا أنه سيتم نشر أسئلة استرشادية على موقع الوزارة الأسبوع المقبل.





وقال "حجازي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، اليوم السبت، إن الامتحانات في هذا الفصل الدراسي سيكون ورقيًّا "أوبن بوك"، أما في نهاية العام فسيكون الامتحان عن طريق التابلت.





وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، أن تأخر تسليم التابلت، سبب اتخاذ قرار أن يكون الامتحان في هذا التيرم "ورقيا" مؤكدا أن تسليم التابلت لجميع الطلاب سيكون أول يناير المقبل.





وأضاف أن الامتحان الورقي في جميع المواد سيكون عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد، فيما عدا مواد اللغات، مشيرا إلى أنه وَفقًا لجدول الامتحانات الحالي، فيوم 19 يناير لا يوجد به امتحانات؛ لأنه يوافق "عيد الغطاس"، وفي حالة موافقة العيد ليوم 20 ديسمبر سيتم تبديل يوم الامتحان إلى 19 يناير، وسيتم الإعلان عن ذلك للطلاب.



