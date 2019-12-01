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طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة الونش في مباراة الزمالك ضد مازيمبي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:20 ص
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الونش
الونش
محمد الصو
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كشف الدكتور أسامه محمد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم إصابة محمود الونش مدافع الفريق، والتي تعرض لها خلال مباراة مازيمبي الكونغولي، في دوري أبطال إفريقيا.


وكان محمود الونش خرج مصابًا وحل بدلًا منه محمد عبدالغني في الدقيقة 18، خلال مباراة الزمالك ضد مازيمبي، والتي أقيمت ظهر أمس السبت ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى من دوري الأبطال.


وأكد طبيب الفريق، أن إصابة الونش هي عبارة عن ضد في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي، على أن يتم خضوعه للفحص الطبي فور العودة إلى القاهرة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه.


وتعرض فريق الزمالك لخسارة فادحة أمام فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بين الفريقين ظهر أمس السبت، على ملعب "مازيمبي" بالكونغو الديمقراطية ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي، ضمن المجموعة الأولي والتي تضم معهما (زيسكو يونايتد – أول أغسطس).


وسجل اللاعب جاكسون موليكا الهدف الأول في المباراة، بالدقيقة 60 من زمن اللقاء، وأضاف تريسور مبوتو الهدف الثاني للعملاق الكونغولي بعد 6 دقائق فقط ليربك حسابات الفارس الأبيض الذي فشل في العودة للمباراة، وقضي "موليكا" على آمال الفريق المصري بتسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه بالدقيقة 84 من زمن اللقاء.
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