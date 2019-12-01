استعاد نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي بريقه خلال الفترة الماضية في بطولة الدوري الاسباني الممتاز و بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.







الريال ضد ألافيس.. النادي الملكي يرغب في الفوز بالليجا :



قالت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة:" ‏لقد تغير فريق ريال مدريد الي فريق آخر إنه يعاني و يعرف كيف يفوز دون أن يلعب بشكل جيد ، فريق يُظهر الشغف و الطموح من أجل الفوز بالدوري الاسباني الممتاز مرة أخرى، ‏مع بعض التغييرات في التشكيلة و ضد خصم صعب و في ظروف غير مواتية أصر ريال مدريد على الفوز و بالطريقة التي يجب الفوز بها من أجل تحقيق البطولات، قرر زين الدين زيدان إجراء بعض التغييرات أمام ديبورتيفو ألافيس حيث أشرك أريولا مكان تيبو كورتوا و ميليتاو بجانب راموس و فالفيردي و رودريجو جوس على الدكة منذ البداية و هذا ما جعل أسلوب لعب الفريق يبدو بطئ كما كان الحال سابقا".





وأضافت صحيفة ماركا حول مباراة ألافيس ضد الريال :



" ‏مع ذلك هذا الفريق يريد أن يكون بطل ، قبل شهور كنت أرغب في رؤية المباريات تمر فحسب لكن هذه المرة و قبل مباراة اليوم حارب زيدان إلى أقصى الحدود للحصول على النقاط الثلاث الإنتصار أمام ألافيس،وبلا شك ذلك يساعد على الفوز بالألقاب على الرغم من أن الأداء لم يكن رائعا ، ولكن هناك طموح لم يسبق له مثيل خلال الموسم الماضي، هناك أشياء تدعوك للتفكير فيما قاله زيدان في مؤتمره الصحفي حيث تحدث عن فريق ومجموعة و ليس 11 لاعبا فقط خاصة عندما تشاهد أن إنتصار اليوم أتى من مدافعين مثل سيرخيو راموس و داني كارفخال ".