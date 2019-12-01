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الريال ضد ألافيس.. النادي الملكي يرغب في الفوز بالليجا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:16 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي ماهر حلمي
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استعاد نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي بريقه خلال الفترة الماضية في بطولة الدوري الاسباني الممتاز و بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.


الريال ضد ألافيس.. النادي الملكي يرغب في الفوز بالليجا :

قالت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة:" ‏لقد تغير فريق ريال مدريد الي فريق آخر إنه يعاني و يعرف كيف يفوز دون أن يلعب بشكل جيد ، فريق يُظهر الشغف و الطموح من أجل الفوز بالدوري الاسباني الممتاز مرة أخرى، ‏مع بعض التغييرات في التشكيلة و ضد خصم صعب و في ظروف غير مواتية أصر ريال مدريد على الفوز و بالطريقة التي يجب الفوز بها من أجل تحقيق البطولات، قرر زين الدين زيدان إجراء بعض التغييرات أمام ديبورتيفو ألافيس حيث أشرك أريولا مكان تيبو كورتوا و ميليتاو بجانب راموس و فالفيردي و رودريجو جوس على الدكة منذ البداية و هذا ما جعل أسلوب لعب الفريق يبدو بطئ كما كان الحال سابقا".


وأضافت صحيفة ماركا حول مباراة ألافيس ضد الريال :

" ‏مع ذلك هذا الفريق يريد أن يكون بطل ، قبل شهور كنت أرغب في رؤية المباريات تمر فحسب لكن هذه المرة و قبل مباراة اليوم حارب زيدان إلى أقصى الحدود للحصول على النقاط الثلاث الإنتصار أمام ألافيس،وبلا شك ذلك يساعد على الفوز بالألقاب على الرغم من أن الأداء لم يكن رائعا ، ولكن هناك طموح لم يسبق له مثيل خلال الموسم الماضي، هناك أشياء تدعوك للتفكير فيما قاله زيدان في مؤتمره الصحفي حيث تحدث عن فريق ومجموعة و ليس 11 لاعبا فقط خاصة عندما تشاهد أن إنتصار اليوم أتى من مدافعين مثل سيرخيو راموس و داني كارفخال ".


تعرف علي نتيجة مباراة ألافيس ضد الريال في الدوري الاسباني الممتاز :

نجح نادي ريال مدريد في تحقيق فوزا خارج ارضه علي حساب نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز ليتصدر جدول ترتيب البطولة الاسبانية.
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