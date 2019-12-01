Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تسريب فيديو إباحي لها.. 5 أزمات طاردت الراقصة جوهرة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:32 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

أثارت الرقصة الشهيرة جوهرة، الجدل عبر السوشيال ميديا منذ قليل بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع شاب.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات والصور الخاصة جوهرة، في غرفة نومها بصحبة صديقها، في أوضاع غير لائقة.

ويرصد "الفجر الفني" عددًا من لالأزمات التي واجهت جوهرة

واقعة القبض عليها
بعد انتشار جاءت فيديو تم تصويره لها خلال رقصها فى مكان سهر شهير، وحقق الفيديو نسبة مشاهدات كبيرة وصلت إلى 2 مليون مشاهدة فى أقل من 10 ساعات، ولكن بعد نشر الفيديو تم القبض عليها، وأفرج وتم الأفراج عنها بكفالة مالية على ذمة التحقيقات بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل بدون ترخيص.

هجوم لوسي على جوهرة
و شنت الراقصة المصرية لوسي، هجومًا حادًا على الرقصة جوهرة، بسب بدل رقصها المثيرة، والتي لا تليق بالجمهور المصري.

قالت في هجومها إنه من المفترض أن تلتزم الراقصات الأجانب بشروط المصنفات الفنية الخاصة بـ”بدلة الرقص”، واحترام أصول وقواعد الرقص الشرقي، خاصة وأنهن يرقصن على أغاني لعمالقة الفن أمثال أم كلثوم وعبدالوهاب.

كما أكملت حديثها قائلة "ما شاهدته هو شيء بشع وحركات مبتذلة، وأرى أن العيب ليس في الرقص الشرقي، فهو فن محترم، وزي ما إحنا بنلتزم بقواعد المرور والقوانين، عندما نسافر في أي دولة خارجية، لا بد أن تلتزم الراقصات في مصر بمواصفات بدلة الرقص

هروب جوهرة من مصر لبيروت
قررت الرقصة جوهرة بنقل أعمالها من مصر إلى بيروت، وعدم تقديم اي حفلات بالقاهرة بعد قرار حبسها ولكنها عادت بعد فترة، فيما نفي مدير أعمالها هروبها من مصر، مشيرا أنها سافرت إلى بلدها روسيا لترتاح فقط.

اتهامها بنشر التحريض بالفجور
طالب بعض المسؤلين والاعلامين في مصر، عن منعها الرقص في مصر، وذلك بعد اتهامها بأنها تقوم التحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز عبر إيحاءات جنسية، والعمل بدون ترخيص.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

فنانة راقصة جوهرة الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

رد فعل عنيف من مرتضي منصور عقب خسارة الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 13 ساعة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت الجديد» NOW Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك TIME

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهد مباراة الزمالك ضد مازيمبي Mazembe بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SP

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. صورة الراقصة جوهرة المتسببة في إثارة الجدل

صافيناز ترد على اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور عقب ظهورها شبه عارية

"محدش بيرقص بالساهل".. أزمات الراقصات الأجانب في مصر التي انتهت بهروب بعضهن

بعد اعتزالها الرقص وارتدائها علم مصر.. تعرف على أزمات صافيناز

بـ"البورنص".. أول ظهور لـ صافيناز بعد قرار اعتزالها للرقص

بفستان أسود مكشوف.. الراقصة جوهرة تخضع لجلسة تصوير جديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

04:50 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

04:49 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status