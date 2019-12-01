محمد الباز: علاء صادق "ثعبان أملس" يثير الفتن بين الجماهير العربية (فيديو)

حذر الإعلامي محمد الباز، من الانسياق وراء المعلق الرياضي الهارب "علاء صادق"، مؤكدا أنه يحاول إثارة الفتنة باستمرار بين الجماهير المصرية والعربية بشكل عام.





واقتبس "الباز" خلال تقديم حلقته ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، مساء السبت، وصفا لأحد متابعي "صادق" على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "أحد المتابعين قال إن علاء صادق ثعبان أملس يثير الفتن، وهو حقيقي ثعبان أملس ووصف ينطبق عليه".





وأضاف "البار"، "علاء صادق إعلامي يثير الفتنة، وتعليقاته دليل واضح على صنع الفتنة داخل الكرة المصرية، ودى طبيعة الماتشات تحدث مشادات دائما لكن يجب أن يتم أخذ إجراء من الجهات المسئولة".





واستطرد: "علاء صادق متقمص شخصية البوتجاز، حتى أصبح الثعبان الأملس يصنع الفتنة، ويحرض جمهور الأهلي على لاعبي نادي النجم الساحلي التونسي".





وكان "صادق" قد علق على اشتباك لاعبي نادي النجم الساحلي والأهلي، قائلا: "إعتداء لاعبي النجم على الأهلي بعد المباراة يجب ألا يمر مرور الكرام، العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم".





يذكر أن نادي النجم الساحلي حقق الفوز بهدف على النادي الأهلي في إفتتاح أول جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي أقيمت على إستاد رادس، أول أمس الجمعة، في مباراة لعب فيها النادي الأهلي بعشرة لاعبين فقط بعد طرد المدافع أيمن أشرف في الدقيقة 13 من عمر المباراة.