Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد الباز: علاء صادق "ثعبان أملس" يثير الفتن بين الجماهير العربية (فيديو)

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:03 ص
Advertisements
علاء صادق
علاء صادق
جرجس ميلاد
Advertisements
حذر الإعلامي محمد الباز، من الانسياق وراء المعلق الرياضي الهارب "علاء صادق"، مؤكدا أنه يحاول إثارة الفتنة باستمرار بين الجماهير المصرية والعربية بشكل عام.

واقتبس "الباز" خلال تقديم حلقته ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، مساء السبت، وصفا لأحد متابعي "صادق" على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "أحد المتابعين قال إن علاء صادق ثعبان أملس يثير الفتن، وهو حقيقي ثعبان أملس ووصف ينطبق عليه".

وأضاف "البار"، "علاء صادق إعلامي يثير الفتنة، وتعليقاته دليل واضح على صنع الفتنة داخل الكرة المصرية، ودى طبيعة الماتشات تحدث مشادات دائما لكن يجب أن يتم أخذ إجراء من الجهات المسئولة".

واستطرد: "علاء صادق متقمص شخصية البوتجاز، حتى أصبح الثعبان الأملس يصنع الفتنة، ويحرض جمهور الأهلي على لاعبي نادي النجم الساحلي التونسي".

وكان "صادق" قد علق على اشتباك لاعبي نادي النجم الساحلي والأهلي، قائلا: "إعتداء لاعبي النجم على الأهلي بعد المباراة يجب ألا يمر مرور الكرام، العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم".

يذكر أن نادي النجم الساحلي حقق الفوز بهدف على النادي الأهلي في إفتتاح أول جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي أقيمت على إستاد رادس، أول أمس الجمعة، في مباراة لعب فيها النادي الأهلي بعشرة لاعبين فقط بعد طرد المدافع أيمن أشرف في الدقيقة 13 من عمر المباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد الباز علاء صادق طرد أيمن أشرف النجم الساحلي والاهلي النجم والاهلي الكرة المصرية

أخبار تهمك

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 15 ساعة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 13 ساعة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 6 ساعات

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت الجديد» NOW Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك TIME

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. خالد الغندور يعلن بديل ميتشو بعد رحيله

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 12 ساعة

رد فعل عنيف من مرتضي منصور عقب خسارة الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

موضوعات متعلقة

ثعبان يثير الزعر أمام مديرية الشباب والرياضة ببنها (صور)

برج العرب يستضيف مباريات الأهلي إفريقيا

قبل موقعة دوري الأبطال.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات الأهلي ضد النجم الساحلي؟ (تقرير)

ahly vs etoile du sahel LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي NOW beIN SPOR

ملخص مباراة الأهلي والنجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا.. النتيجة والأهداف

هدف مباراة الأهلي اليوم ضد النجم الساحلي «دوري أبطال إفريقيا»

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

04:50 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

04:49 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status