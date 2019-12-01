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إنجي المقدم في حوارها مع "الفجر الفني": إياد نصار شريك الجريمة.. و"باب معزول" تجربة مختلفة (صورة)

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:42 ص
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بوابة الفجر
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انجي المقدم فنانة استطاعت خطف الأنظار الفترة الأخيرة حين تشاهد مسلسل "ليالي اوجيني" ستخطفك سحر "صوفيا" وطريقة حديثها، وعندما تشاهد "ولد الغلابة" ستثير اندهاشك "صفية" بطريقة لا تعلم هل تستحق التعاطف معها ام سحقها وأخيرا "عايدة" حواديت الشانزلزيه التي تقع في الحب بالرغم من ألعابها ومكرها.

وكان لـ"الفجر الفني" هذا الحوار معها في كواليس تصوير الفيلم القصير "الباب المعزول" والذي يعتبر اول تجربة للافلام القصيرة لها:

حدثيني عن الموضة المختلفة لك في الماكياج والملابس؟
أقوم بتمثيل شخصية أنجي وهي تقوم بأفعال وتصرفات صبيانية، وتقع في مواقف مع شاب صغير نتيجة للظروف الاجتماعية.

وعن السر وراء مشاركتها خاصة أنه أول فيلم قصير تقدمه؟
القصة الخاصة بالفيلم جذبتنب ودائكا ما أبحث عن القصص والسيناريوهات المختلفة، وأنا أول ما عرفت الدور الذي سأقدمه وافقت فورا ومثل هذه الأعمال لا يمكن أن ترفض.

هل هذا العمل هو الأول لك مع أحمد عنان؟
سبق وأن عملت مع أحمد في سقوط حر وهو ممثل موهوب للغاية هذه ليست المرة الأولى.

هل شعرت بالقلق بسبب أن هذه هي النجربة الأولى للمخرج والمنتج؟
بل العكس هذا العمل منحني حماسا كبيرا للغاية، لأنني شعرا بأن هذا لمشروع منحني مساحة أكبر للإبداع من كل العناصر.

كيف ترى ظاهرة مشاركة النجوم في الأفلام القصيرة؟
هذه الظاهرة متواجدة خارج مصر ودائما ما تكون الأفلام المستقلة خارج الحسابات، لكنني وزملائي كنا متعطشين لخوض تجربة غير تقليدية من خلال المشاركة في الأفلام القصيرة.

ما هي ردود الأفعال على مشاركتك في مسلسل حواديت الشانزلزيه؟
سعيدة جدا بشخصيى عايدة الاي قدمتها وردود أفعال الجمهور حول هذه الشخصية، أنا لم أقدم من قبل مثل هذه الشخصية، وأريد معرفة رأي الجمهور في الدور الذي قدمته هل باتقان أم لا.

ما هي أكثر الردود التي لفتت انتباهك؟
أكثر ما لفت انتباهي كان أحد الأشخاص كاتب عبر تويتر " أنا كنت مستني إنجي تعمل الدور دا من زمان".

حدثينا عن احتفالك بعيد ميلاد إياد نصار؟
إياد صديق عزيز وزميل وكنت أتمنى العمل معه منذ فترة طويلة، وأنا أتابع معه ردود الأفعال على السوشيال ميديا.

ماذا تقولين لإياد نصار في ذكرى ميلاده؟
يارب تستمر في نجاحاتك وتألقك ويستمر حب الناس لك.

حدثيني عن علاقتك بمنى زكي وأحمد حلمي؟
منى من الفنانات التي أحبها على المستوى الإنساني وعلى المستوى الفني واحترم أعمالها وموهبتها.

كنت قد نشرت صورة عبر حسابي على انستجرام وأنا مسافرة وهي علقت بمزاح معي وتقول أن أحمد حلمي كان يمنع سفرها غير بحقيبة واحدة.


إنجي المقدم في حوارها مع "الفجر الفني": إياد نصار شريك الجريمة.. و"باب معزول" تجربة مختلفة (صورة)
إنجي المقدم في حوارها مع "الفجر الفني": إياد نصار شريك الجريمة.. و"باب معزول" تجربة مختلفة (صورة)
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