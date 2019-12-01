"المغربية أسماء أكريمشي تتألق بتصميم هاني البحيري".. وتؤكد: مصر بلد الفنون (صور)





اختارت المنتجة المغربية والسينمائية أسماء أكريمشي عضو لجنة تحكيم اﻷفلام العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فستان من تصميم مصمم اﻷزياء المصري العالمي هاني البحيري ليكون فستان حفل الختام .





أسماء قالت أن كونها عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال41 وفي ضيافة بلد بحجم مصر العظيمة الرائدة في منطقة الشرق اﻷوسط في الفن والموضة فكان من الضروري أن تخرج أطلالتها في ليلة الختام بيد مصرية ولم تجد أروع من تصميمات المصمم المصري هاني البحيري والذي تعدت شهرته العالمية جميع انحاء العالم.





وقالت أيضا انها متابعة دائما لعروض أزياء البحيري خصوصا التي تكون في فرنسا وأختارت أسماء فستان بتصميم مختلف ومطرز بشكل أنسيابي ناعم ليكون مناسب لصعود المسرح الكبير بﻷوبرا لتسليم جوائز الفائزين بمسابقة الفيلم العربي.





من ناحية اخري اختتم مساء الجمعة فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.





وتم اقامة الحفل بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، واخرجه هشام فتحي، وقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، وشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار.



