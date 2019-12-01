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موعد مباراة براميدز وإينوجو في كأس الكونفدرالي اليوم الأحد 1- 12- 2019.. مشاهدة مباراة براميدز وإينوجو رينجرز

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:30 ص
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بوابة الفجر
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تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019 إلى نيجيريا في الثالثة عصراً لمتابعة مباراة براميدز وإينوجو رينجرز في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.


* موعد المباراة والقناة الناقلة :
تنطلق مباراة براميدز وإينوجو رينجرز في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر والرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD


كورة اون لاين مشاهدة مباراة براميدز وإينوجو رينجرز بث مباشر، تعادل بيراميدز مع أسوان إيجابياً بهدفين لكل منهما في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري. وبهذا الفوز، ظل براميدز في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

وقع براميدز في المجموعة الأولي في بطولة الكونفدرالية برفقة كلا من رينجرز والمصري البورسعيدي ونواذيبو الموريتاني.


* قائمة براميدز لمواجهة اينوجو رينجرز :
حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور.
خط الدفاع: رجب بكار ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وطارق طه وويلفريد كانون وعبد الله بكري.
خط الوسط: عماد نبيل دونجا ومحمد فتحي وعمر جابر وأحمد توفيق وإسلام عيسى وإبراهيم حسن ومحمد فاروق وإيريك تراوري وعبده لومالا.
خط الهجوم: جون أنطوي ومحمد الجباس وعمر العيوني.
وشهدت القائمة غياب صانع ألعاب الفريق عبد الله السعيد المصاب والمهاجم أحمد علي لأسباب فنية.


* القنوات الناقلة والبث المباشر :
البث مباشر مباراة براميدز ضد اينوجو رينجرز اليوم في خليجي 24، حيث تُذاع المباراة في الثالثة مساءً في اليوم الأحد عبر شبكة قناة Bein Sport HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة براميدز ضد اينوجو رينجرز على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD. 
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