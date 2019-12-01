موعد مباراة موناكو وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي اليوم الأحد 1- 12- 2019.. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان

يستعد ملعب لويس الثاني في مدينة موناكو الفرنسية، لاستضافة مباراة نارية بين موناكو أصحاب الأرض، ضد باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي الممتاز.





وتُقام المباراة اليوم الأحد الأول من ديسمبر الجاري، في قمة نارية ينتظرها عشاق ومتابعي الدوري الفرنسي والدوريات الأوروبية المختلفة.





موعد مباراة موناكو وباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي



ومن المقرر أن تُقام المباراة، على ملعب لويس الثاني في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقله لمباراه موناكو وباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي



وتُذاع مباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD 6 الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي والبطولات الأوروبية، بالإضافة لقنوات Canal + Franceو Digi Sport 1 HD Hungaryو Digi Sport 2 HD Romania و BT Sport 1 / HD وSuperSport HD 4 alb و Arena Sport 3 HD Cro و NOVA SPORTS 2 CZECH.





ويعود باريس سان جيرمان للمسابقة المحلية عقب تعادله أمام ريال مدريد الإسباني بهدفين لكل فريق، على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدريد، بدوري الأبطال وضمان تأهله للدور المقبل من البطولة.