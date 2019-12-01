محمد علي خير: "أنا مندهش.. أسعار السلع التموينية أغلى من مثيلاتها في المحلات"



وأبدى "خير" تعجبه الشديد خلال تقديمه برنامجه "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، موضحا: "إزاي أنا كوزير تموين ووزارة تموين باشتري ملايين الأطنان ومش عارف أوصل لسعر منخفض؟"، مضيفا: "قُلت قبل كده إن أسعار السلع التي تُباع للمواطنين على بطاقة التموين أعلى من مثيلتها في المحلات الكبرى، وأنا مندهش جدًّا من كده".



واستطرد: "ناشدت من قبل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، يتواصل معنا ويشرح لنا، يمكن في الموضوع لغز، لكن محدش عبرنا حتى بتليفون".



يُذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر تخفيض أسعار اللحوم السودانية 5 جنيهات للكيلو، ليصبح بـ80 جنيهًا بدلًا من 85، لمدة شهر ونصف الشهر.







علَّق الإعلامي محمد علي خير، على قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بتخفيض أسعار 4 سلع أساسية أول ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن تطبيق الأسعار الجديدة يبدأ من اليوم الأحد 1 ديسمبر.