موعد مباراة ليستر سيتي ضد إيفرتون اليوم الأحد 1/12/2019 في الدوري الإنجليزي





موعد مباراة ليستر سيتي ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة ليستر سيتي ضد إيفرتون، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تٌذاع مباراة ليستر سيتي ضد إيفرتون عبر قناة بي إن سبورتس 4، التابعة لمجموعة قنوات بي إن سورتس، المالك الحصري لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي.