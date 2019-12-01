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موعد مباراة ليستر سيتي ضد إيفرتون اليوم الأحد 1/12/2019 في الدوري الإنجليزي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:35 ص
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ليستر سيتي
ليستر سيتي
عبد الرحمن السيد
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يستعد ملعب كينج باور لاستضافة المباراة المرتقبة التي ليستر سيتي ضد إيفرتون والمقرر لها مساء اليوم الأحد 1 ديسمبر، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.


ويدخل ليستر سيتي المباراة مستعينًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل الظفر بنقاط اللقاء الثلاثة، من أجل مواصلة تقديم النتائج الإيجابية والعودة من جديد لوصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.


ويحل إيفرتون ضيفًا على ليستر سيتي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء، من أجل تعديل وضعية الفريق بجدول الترتيب.


موعد مباراة ليستر سيتي ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي
وتنطلق مباراة ليستر سيتي ضد إيفرتون، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي
ومن المقرر أن تٌذاع مباراة ليستر سيتي ضد إيفرتون عبر قناة بي إن سبورتس 4، التابعة لمجموعة قنوات بي إن سورتس، المالك الحصري لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي.


قبل مواجهة ليستر سيتي ضد إيفرتون.. تعرف على ترتيب كلا الفريقين
ويحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 29 نقطة، وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة بنفس الرصيد من النقاط، فيما يحتل فريق إيفرتون المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.
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