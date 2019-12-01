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محمد على خير تعليقا على "ضرائب الفيسبوك": أبو بلاش "بح" (فيديو)
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:30 ص
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جرجس ميلاد
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علق الإعلامي محمد علي خير، على خبر بدء وزارة المالية في إخضاع الإعلانات على مواقع السوشيال ميديا – فيس بوك، تويتر، يوتيوب، انستجرام، سناب شات، للضرائب، قائلا: "أبو بلاش بح.. أبو بلاش خلص".
وأضاف "خير" خلال برنامجه "المصري أفندي" على قناة "القاهرة والناس"، قائلا: "كلنا نستعد.. مافيش حاجة يا قمر في البلد دي هتبقى ببلاش، أبو بلاش خلص، والدولة قالت اللى معهوش ما يلزموش".
وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، صرحت بإنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع التجارة الإلكترونية، والإعلانات بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية، لتحصيل حق الدولة، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة حاليًا تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية التي ترتكز على التحول الرقمي، ويُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي.
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