محمد على خير تعليقا على "ضرائب الفيسبوك": أبو بلاش "بح" (فيديو)

علق الإعلامي محمد علي خير، على خبر بدء وزارة المالية في إخضاع الإعلانات على مواقع السوشيال ميديا – فيس بوك، تويتر، يوتيوب، انستجرام، سناب شات، للضرائب، قائلا: "أبو بلاش بح.. أبو بلاش خلص".





وأضاف "خير" خلال برنامجه "المصري أفندي" على قناة "القاهرة والناس"، قائلا: "كلنا نستعد.. مافيش حاجة يا قمر في البلد دي هتبقى ببلاش، أبو بلاش خلص، والدولة قالت اللى معهوش ما يلزموش".



