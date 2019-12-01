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أحمد جمال يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة (صورة)

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:40 ص
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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قرر الفنان أحمد جمال، طرح كليبه الجديد "قصاد عيوني" خلال أيام، وهو ينتمي لألبومه الجديد الذي أعلن في وقت سابق أنه محتار في الاستقرار على اسمه النهائي مابين "عجباني" ، "وقت مش مناسب".

ونشر جمال صورة جديدة له وهو في الجيم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وعلق على الصورة قائلاً: "كليب قصاد عيوني خلال أيام جاهزين!!".

تفاعل الجمهور عليها وحصلت على آلآف الإعجابات، حيث علق البع قائلاً :"مبروك الآيفون الجديد"ن فيما علق آخر: "طبعا جاهزين بالتوفيق بإذن الله"، فيما كتب آخر: "إحنا دايمًا جاهزين لأي حاجة انت بتعملها".

جمال طرح أغنية النسيان وهي من ألبومه الجديد، حيث حققت له نجاحًا كبيرًا، وقام بتصويرها فيدو كليب وطرحها وحصلت على نسب مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب"، فهي الآن تقترب من مليوني مشاهدة .

حقق الألبوم الأول له "يالا نعيش" نجاحًا هائلًا، حيث حضر توقيع الألبوم جمهور كبير، ولم يستطيع الجميع شراء الألبوم بسبب نفاذه سريعًا من فيرجن، وقام في توقيع الألبوم بغناء أغنية "أضحكي" و "يالا نعيش" و "بطلنا اللي يعطلنا" وقام بالإمضاء على الألبوم لبعض الجماهير.

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