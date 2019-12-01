بعد تصدرها التريندات لرقصها بفستان قصير.. 5 وصلات رقص مثيرة لروبي



عيد ميلاد درة

ومن مقاطع الفيديو التي تم تداولها بشكل كبير عبر السوشيال ميديا، الفيديو الذي ترقص فيه روبي، في عيد ميلاد الفنانة درة، الذي أحتفلت به مع أصدقائها الفنانين وذلك على أغنيتها ا "ليه بيداري كده"، حيث بدت السعادة الشديدة، كما أنها ارتدات ايضا فستان قصي





رقص مثير لروبي وسقيقتها في فيلم "شوق"

قدمت الفنانة روبي، مشهد في فيلم "شوق" مع شقيقتها الفنانة الشابة كوكي مجدي، رقصة مثيرة، حيث ظهروا وهما بملابس قصيرة وضيقة.



فيديو كليب "ليه بتداري"

قدمت الفنانة روبي وصلة رقص في فيديو كليب "ليه بيداري" والذي يعتبر أشهر أعمالها الغنائية، وكانت معظم ملابس روبي في الكليب قصيرة.



رقص روبي في حفل زفاف شقيقتها

وأشعلت الفنانة روبي، حفل زفاف شقيقتها كوكي مجدي، ورقصت عدة رقصات مع شقيقتها ، وكانت ترتدي فستان سواري قصير وكانت بإطلالة جذابة وجميلة كعادتها.



فيديو كليب "ابقي قابلني"

وقدمت الفنانة روبي، عدة رقصات في فيديو كليب "ابقي قابلني" حيث ارتدت فستانًا مثيرًا وقصيرًا.









أثارت الفنانة روبي، ضجة واسعا عبر السوشيال ميديا بعد رقصها المثير في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 41، والذي قدمت من خلاله باقة من أجمل أعمالها الغنائية.وظهرت الفنانة روبي، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وهي تغني أغنيتها الشهيرة "ليه بيداري" برقص مثير مع تفاعل كبير من قبل الجمهور، كما ارتدات فستان بلون الذهبي قصير وعاري من الصدر.وبعد انتشار مقطع الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي التي ظهرت روبي، من خلاله ترقص وتغني تصدرت قائمة مؤشرات البحث بجوجل.ويعرض"الفجر الفني" 5 وصلات رقص أثارت روبي بسببها الجدل..