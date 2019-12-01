إبراهيم سعيد: هذا هو الفارق بين لاعبي الأهلي والزمالك برغم الهزيمة

عبر إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق، عن أسفه للمستوى الذي ظهر به لاعبي الزمالك في مباراتهم اليوم أمام مازيمبي والتي أدت الى الخسارة بثلاثة أهداف.





وقال إبراهيم سعيد في تصريحات على قناة الحدث: لاعبي الزمالك اليوم إفتقدوا الروح والحماس وهذا الأمر لا يرتبط بوجود أزمات مادية يعاني منها نجوم الفريق.





وأضاف: الزمالك يعاني من عدم وجود قائد وأصبحت الهزيمة أمر لا يهمهم وهو ما يحدث مع لاعبي المنتخب ، واطالبهم بتقديم مستواهم الحقيقي من أجل الجمهور الذي يقف خلفهم.





وأوضح: لاعبي الأهلي على الرغم من الخسارة لكنهم لم يقصروا بأي مجهود في الملعب .



