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إبراهيم سعيد: هذا هو الفارق بين لاعبي الأهلي والزمالك برغم الهزيمة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:52 ص
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ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
على شحاتة
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عبر إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق، عن أسفه للمستوى الذي ظهر به لاعبي الزمالك في مباراتهم اليوم أمام مازيمبي والتي أدت الى الخسارة بثلاثة أهداف.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات على قناة الحدث: لاعبي الزمالك اليوم إفتقدوا الروح والحماس وهذا الأمر لا يرتبط بوجود أزمات مادية يعاني منها نجوم الفريق.

وأضاف: الزمالك يعاني من عدم وجود قائد وأصبحت الهزيمة أمر لا يهمهم وهو ما يحدث مع لاعبي المنتخب ، واطالبهم بتقديم مستواهم الحقيقي من أجل الجمهور الذي يقف خلفهم.

وأوضح: لاعبي الأهلي على الرغم من الخسارة لكنهم لم يقصروا بأي مجهود في الملعب .

وأختتم: المنظومة في نادي الزمالك بشكل كامل تحتاج الى إعادة نظر وذلك منذ نهاية مباراة بيراميدز والفوز بكأس مصر.
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دوري ابطال افريقيا الزمالك الدوري المصري الاهلي ابراهيم سعيد

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