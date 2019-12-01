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بعد خطفها تريندات السوشيال ميديا.. 3 أزمات في مسيرة روبي الفنية أبرزها منعها من الغناء في دولة شقيقة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:51 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نجحت الفنانة روبي في اكتساح قائمة التريندات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تألقها في حفلها الغنائي بختام مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية، بدورته الـ41، ورقصت على اغنيتها "ليه بيداري كدة" 

روبي مغنية مصرية، تنتمي لعائلة من خارج الوسط الفني، قدمت العديد من البرامج واحبها الناس واستطاعت كسب قلوبهم، ثم اتجهت إلى مجال الغناء وحققت نجاحًا كبيرًا

ويعرض "الفجر الفني" ثلاث أزمات تعرضت لهم في حياتها.

1- أزمتها مع زوجها
تزوجت روبي سرا من المخرج سامح عبد العزيز، حتى اعلنت وسائل الاعلام في عام 2014م عن زواجها، وانفصلا مرتين حتى انتهت بالطلاق.

2- المنع من الغناء بسوريا
أصدر نقيب الصحفيين السوريين صباح عبيد، قرار بمنع عدة فنانين من الغناء في سوريا من وسطهم الفنانة روبي، لإنتماء أغانيها للعري بدلا من فن الغناء العريق.

3- التحريض على الفسق
أصدرت روبي كليب أغنيتها "ليه بيداري" في عام 2004م، وهو ما تسبب في رفع دعوى قضائية ضدها تتهما بالتحريض على الفجور والفسق، فيما لم يتم إصدار حكم نهائي ضدها.


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روبي حفل تويتر تريند الفجر الفني

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