الكلاسيكو في مهب الريح مجدداً

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مباراة "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد المقررة يوم 18 ديسمبر الجاري باتت مهددة مجدداً بالتأجيل لموعد آخر.







وكان الكلاسيكو مقرراً يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، إلا أن بعض الأزمات الساسية أودت إلي تأجيل المباراة.





وإتفق الناديان مع الإتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" على موعد جديد للمباراة، وهو يوم 18 ديسمبر الجاري.





إلا أنه وبحسب التقارير، فإن إقليم كتالونيا سيشهد بعض الإضطرابات الساسية مرة أخرى خلال هذا الشهر.





وقامت بعض الأحزاب السياسية والجماعات والناشطين بالإعلان عن دعوة للمظاهرات يوم 18 ديسمبر الجاري، وهو نفس موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة.





وتفاعلت مجموعة "تسونامي" الديمقراطية في كتالونيا مع الدعوة للتظاهر، مؤكدة أن حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكفول أمام الجميع.





وأضافت المجموعة أن الدافع وراء المظاهرات، هو الإحتجاج على وجود معتقلين سياسيين في السجون، وهذا ما يدفع الجميع لإستمرار التظاهرات.





وفي سياق متصل، لم يصدر أي بيان رسمي من الإتحاد الإسباني أو رابطة أندية الدوري حول الأمر، مما يفتح باب التكهنات نحو حدوث تأجيل جديد.