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مشاهدات قياسية لأجدد أغنيات الهضبة.. تعرف على التفاصيل

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:35 ص
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بوابة الفجر
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نجحت أغنية "أول يوم في البعد" للنجم عمرو دياب، في تحقيق أكثر من 2,451,106 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقي أسامة الهندي.

ولاقت الأغنية فور طرحها تفاعلًا من الجمهور فور عرضها، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بها.

يشار إلى أن عمرو دياب قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا، وذلك على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 ، وذلك وسط حضور حشد كبير من ضيوف المهرجان، جمهور عمرو دياب.

يذكر أن عمرو دياب يستعد خلال الأيام القادمة لطرح ألبومه "أنا غير" كاملًا، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات استماع الأغاني الإلكترونية.

وطرح الهضبة من الألبوم سبع أغانٍ حتى الآن، ولاقت أغاني الألبوم رواجًا واسعًا لدى جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة القادمة، وكان قد طرح أولى أغاني الألبوم في بداية صيف 2019.

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