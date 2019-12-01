سيامة 3 كهنة جدد لإيبارشية منفلوط

احتفلت إيبارشية منفلوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أمس السبت، بسيامة ثلاثة كهنة جدد للخدمة بالإيبارشية.





كان نيافة الأنبا ثاوفيلس، أسقف الإيبارشية قد ترأس القداس الإلهي صباح أمس، بكنيسة الشهيد مارجرجس (مقر المطرانية)، وشاركه نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير المحرق، وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات سيامة الكهنة الجدد وهم:





دياكون جميل عطية، كاهنًا عامًا باسم القس مرقص.





دياكون نجيب أبو السعد، كاهنًا عامًا باسم القس بيجول.





دياكون مينا مجدي، كاهنًا عامًا باسم القس بيمن.





وشارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء الكهنة وشعب غفير.





يذكر أن الاقباط الارثوذكسية، قد بدأوا، الثلاثاء، صوم الميلاد المجيد والذي ينتهي في 7 يناير المقبل، ويوافق عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الميلادي الشرقي للكنيسة.





والكنيسة تضع صوم الميلاد المجيد ضمن قائمة أصوامها ذات الدرجة الثانية، والتي يُسمح خلالها بتناول المأكولات البحرية فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة- على الرُغم من الامتناع عن تناول اللحوم بكافة أشكالها.





ومن المُقرر أن تحتفل بعيد الميلاد المجيد في 2020، على مدار يومين، وليس يومًا واحدًا كما هو مُتبع، حيث يُحتفل به يومي 7 و8 يناير؛ والسبب في ذلك أن 2020 هي سنة كبيسة.



