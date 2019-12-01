موعد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد اليوم الأحد 1/12/2019 في الدوري الإسباني.. مشاهدة مباراة برشلونة اليوم

يحتضن ستاد "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية "مدريد" القمة النارية بين أتليتكو مدريد صاحب الأرض والجمهور، وضيفه فريق برشلونة، اليوم الأحد الموافق 1 / 12 / 2019، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز (الليجا) بالموسم الحالي 2019 – 2020.





موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإسباني:



يدخل برشلونة مباراة اليوم وفي جعبته 28 نقطة جمعها من 9 انتصارات، وتعادل وحيد، و3 هزائم، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الـ31 نقطة، بينما يتواجد أتليتكو مدريد بالمركز الخامس برصيد 23 نقطة جمعها من 6 انتصارات و7 تعادلات وهزيمة وحيدة.





موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد برشلونة اليوم:



تنطلق أحداث المواجهة النارية بين برشلونة وأتليتكو مدريد في الجولة 15 من الدوري الإسباني، اليوم الأحد الموافق الأول من شهر ديسمبر لعام 2019، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش، وستقام المباراة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الأتليتي.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتليتكو مدريد:



تستحوذ قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة على حقوق البث الحصري لمباريات الدوري الإسباني، والدوريات الأوروبية والبطولات العالمية، وستذاع مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد عبر قناة BEIN SPORTS HD 3 بتعليق الجزائري (حفيظ دراجي)، كما ستنقل المباراة عبر بعض القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة هوت بيرد وعرب سات ويوتلسات وهي: