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عفاف شعيب تكشف سماح الشيخ الشعراوي لها بالتمثيل بعد ارتدائها الحجاب بشرط (فيديو)

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:56 ص
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بوابة الفجر
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قالت الفنانة عفاف شعيب، إنها بعد ارتدائها الحجاب عرض عليا سيناريو أحد الأعمال السينمائية ولكنها ترددت في قبوله. 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "تحيا الستات"، المذاع على فضائية "النهار" مع الإعلامية راغدة شلهوب، أنها سألت ياسمين الخيام، فأخذتها وتوجهنا للراحل الشيخ الشعراوي.

وتابعت: "الشعراوي قال لي مفيش مشكلة شاركي في أعمال فنية بالحجاب وياسلام عليكي وإنتي في (الشهد والدموع) وإنتي رابطة الطرحة،، ماله يابنتي اطلعي على الشاشة طالما بتقولي كلمة طيبة".



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